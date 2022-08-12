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51 минуту назад

Диетолог назвала способствующие накоплению жира в области талии напитки

Вечерняя Москва

Помимо физических упражнений, добиться плоского живота поможет исключение из рациона определенных напитков. Диетолог Ноа Кесада рассказала, как эффективно похудеть без вреда здоровью.

Названы способствующие накоплению жира в талии напитки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сладкие напитки и алкоголь вредят сильнее остальных, поскольку трудно остановиться на одной порции и они очень калорийны, все эти напитки могут способствовать накоплению жира в области живота, — отметила эксперт.

По ее словам, напитки, содержащие сахар и спиртное, необходимо заменить зеленым или черным чаем, кофе и водой. Однако диетолог допускает употребление калорийных напитков, но лишь в умеренном количестве, передает Eat This, Not That!

До этого врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала о самых популярных схемах интервального голодания. Так, весьма популярен режим 5/2. Это не значит, что два дня нужно голодать, просто в эти дни суточное потребление не должно превышать 500–600 калорий. В остальные пять дней можно питаться по привычной для вас схеме.

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