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2 часа назад

Диетолог Залетова: полезной альтернативой злаковым батончикам станет бутерброд с овощами

Газета.Ruиещё 1

Врачи-диетологи рассказали «Известиям», что лучше употреблять в качестве перекуса на работе в качестве альтернативы злаковым батончикам и снекам.

Чем заменить злаковые батончики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналитики экспресс-доставки торговой сети «Перекресток» выяснили, что россияне в городах-миллионниках часто используют в качестве перекуса злаковые батончики, фруктовые чипсы и снеки, порой эти продукты заменяют людям на работе полноценные приемы пищи.

Диетолог Татьяна Залетова порекомендовала в качестве перекуса бутерброд из цельнозернового хлеба с самостоятельно сваренным мясом или птицей, а также рыбой в сочетании с овощами.

«Такой прием пищи содержит и белок, и углеводы, и клетчатку»,

— пояснила врач.

Она указала, что в организме современного человека часто не хватает клетчатки, которая важна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии кишечника. Используя в качестве перекуса фрукты и овощи, он увеличивает количество в рационе этого ценного пищевого волокна, подчеркнула Залетова.

По словам эксперта, в сутки нужно употреблять не менее 20 г клетчатки, что примерно соответствует 800 г свежих и термически обработанных овощей и фруктов.

Диетологи допускают употребление злаковых батончиков в качестве альтернативы десертам, содержащим трансжиры. Специалисты обращают внимание, что в таких батончиках содержится много углеводов, так как они рассчитаны на спортсменов, поэтому употреблять их стоит с осторожностью.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что есть на работе, чтобы снизить чувство голода.

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