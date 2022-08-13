Чем мед лучше сахара: шесть преимуществ

Специалисты Роспотребнадзора объяснили преимущества мёда перед сахаром.

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Несмотря на то, что мёд — сладость, к нему диетологи и другие специалисты по питанию относятся лучше, чем к сахару. Это объясняется тем, что мёд имеет сложную структуру и содержит множество витаминов и микроэлементов.

В этом продукте содержатся витамины В2, В3, В5, В6, В9, С; микроэлементы: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Также в мёде высокий уровень биологически активных соединений и антиоксидантов.

Специалисты выделяют 6 основных свойств, делающих мёд полезнее сахара:

1. Мёд хорошо подходит спортсменам в качестве источника энергии до и после тренировки.

2. Антиоксиданты снижают риск сердечных приступов, инсультов и некоторых видов онкологии. Помогают поддерживать зрение.

3. Мёд нормализует уровень холестерина в крови и умеренно снижает артериальное давление.

4. Продукт снижает болевые ощущения при язве желудка и желудочно-кишечных расстройствах.

5. Мёд является антибактериальным, противогрибковым средством, уменьшает раздражение горла при кашле.

6. Мёд является пробиотиком, в его состав входят до 6 видов лактобацилл и 4 вида бифидобактерий. Мёд улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

«Исследования показали, что замена сахара мёдом помогает предотвратить увеличение веса, а также снизить уровень сахара в крови. Результаты также показывают, что по сравнению с сахаром мёд может снизить уровень триглицеридов в сыворотке крови. Ещё одно исследование показало, что свежий мёд может активировать гормоны, которые подавляют аппетит»,

— отметили в Роспотребнадзоре.