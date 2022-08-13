Назван самый лучший летний перекус

Известный врач-диетолог рассказал, какой продукт лучше всего употреблять лето в качестве перекуса. Многие россияне едят это каждый год, в сезон, сообщает PRIMPRESS.

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По словам эксперта, летом вместо конфеты или печенья лучше съесть в качестве перекуса арбуз. Ягода имеет довольно высокую каллорийность, порядка 25-27 ккал на 100 грамм продукта, при этом в основном состоит из сахара и воды.

Арбуз неплохо удаляет жажду и способен уталить чувство голода на длительный период.