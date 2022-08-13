Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья

Сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова рассказали россиянам о пользе вина для здоровья. В разговоре с URA.RU они объяснили , что в напитке содержатся полезные антиоксиданты.

В свою очередь Круглова заявила, что «определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты». Однако, подчеркнула диетолог, их можно получать не только из вина, а также из винограда темных сортов и граната.