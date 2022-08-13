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1 час назад

Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья

Lenta.ruиещё 2

Сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова рассказали россиянам о пользе вина для здоровья. В разговоре с URA.RU они объяснили, что в напитке содержатся полезные антиоксиданты.

Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — отметил Тимур Саулебаев. Эксперт пояснил, что ресвератрол часто получают из зелени.

В свою очередь Круглова заявила, что «определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты». Однако, подчеркнула диетолог, их можно получать не только из вина, а также из винограда темных сортов и граната.

Специалист считает, что особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах.

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