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29 минут назад

Как выбирать мясо, чтобы не заразиться паразитами

Анна Шутова
Анна Макароваэксперт

Приобретая мясо в магазине и на рынках, можно заразиться паразитами. Чем это опасно, какое мясо нельзя покупать и как себя обезопасить? "Рамблер" спросил врача, нутрициолога Анну Макарову.

Как выбирать мясо, чтобы не заразиться паразитами
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам медика, риск заражения паразитами в первую очередь может возникнуть при недостаточной термической обработке мяса и при употреблении в пищу копченостей из мяса, не прошедшего ветеринарный контроль.

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Опасным может быть как домашнее мясо, так купленное на рынке, а также дичь (мясо диких животных, например, кабана, медведя), которая представляет наибольшую опасность. Категорически не стоит употреблять мясо диких животных без ветеринарно-санитарной экспертизы.

Обработка, необходимая для безопасного потребления мяса не всегда только тепловая. Также применяется термическая обработка холодом. Проморозка мяса - метод, который эффективно используется для обеззараживания мясной продукции, например, для приготовления тартара из говядины.
Анна Макарова
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова

При этом нутрициолог отметила, что в таком случае важно соблюдать время в морозильной камере и температуру обработки, так как существуют паразиты, способные выживать при –27°C до 6 недель.

Важным условием считается промышленное замораживание, ведь бытовые морозильные камеры способны охлаждать в лучшем случае до –20°C. Поэтому за тартаром и карпаччо отправляемся в проверенные рестораны.
Анна Макарова
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова

Для того, чтобы обезопасить себя, нутрициолог рекомендует соблюдать следующие правила:

  • не покупайте мясо в непроверенных источниках, мясо в магазине или на рынке должно пройти обязательную ветеринарную проверку;
  • не пользуйтесь одним ножом и разделочной доской для обработки овощей и мяса, а если пользуетесь, тщательно мойте приборы после мяса, чтобы в случае зараженного мяса паразиты не «перескочили» на овощи;
  • мойте руки и посуду с мылом после контакта с мясом;
  • обращайте внимание на текстуру мяса - свежее должно быть упругим и слегка влажным, а если мясо слизистое или липкое, оно может быть заражено;
  • не пробуйте сырой фарш "на соль" и доводите до готовности мясные блюда, если не уверены в "чистоте" мяса.
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