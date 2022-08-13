Как выбирать мясо, чтобы не заразиться паразитами

Приобретая мясо в магазине и на рынках, можно заразиться паразитами. Чем это опасно, какое мясо нельзя покупать и как себя обезопасить? "Рамблер" спросил врача, нутрициолога Анну Макарову.
По словам медика, риск заражения паразитами в первую очередь может возникнуть при недостаточной термической обработке мяса и при употреблении в пищу копченостей из мяса, не прошедшего ветеринарный контроль.
При этом нутрициолог отметила, что в таком случае важно соблюдать время в морозильной камере и температуру обработки, так как существуют паразиты, способные выживать при –27°C до 6 недель.
Для того, чтобы обезопасить себя, нутрициолог рекомендует соблюдать следующие правила: