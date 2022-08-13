Как выбирать мясо, чтобы не заразиться паразитами

Опасным может быть как домашнее мясо, так купленное на рынке, а также дичь (мясо диких животных, например, кабана, медведя), которая представляет наибольшую опасность. Категорически не стоит употреблять мясо диких животных без ветеринарно-санитарной экспертизы.



Обработка, необходимая для безопасного потребления мяса не всегда только тепловая. Также применяется термическая обработка холодом. Проморозка мяса - метод, который эффективно используется для обеззараживания мясной продукции, например, для приготовления тартара из говядины.

Анна Макарова Член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова