Когда в следующий раз зайдете в кофейню за любимым кофейным напитком, спросите у бариста (человека, который готовит кофе), на каком зерне он варит тот самый эспрессо, на основе которого делаются все латте, капучино, рафы, американо и прочие авторские истории.

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Скорее всего ответ будет следующим: “100% арабика” или “смесь арабики и робусты”. Но второй - вы услышите не так часто. Например, в Териберке. В основном, все, даже те, кто не так хорошо разбирается, будут доказывать, что у них именно 100% арабика. А какая страна, метод обработки, обжарка … - это уже не так важно.

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Итак, давайте рассмотрим, что такое 100% арабика на самом деле.

В первую очередь, арабика, или кофе аравийский, дерево из рода мареновых, разновидности - кофе. Растет на высотах от 900 метров и до 2500, любит тень и влагу. Деревья арабики растут по экваториальному поясу земли, требуют особого ухода и подхода фермеров. Кофе арабика, который можно купить в магазине или в кофейне — это, соответственно, плоды того самого дерева.

Кофейную индустрию очень грубо можно поделить на два рынка: рынок спешелти-кофе, который составляет 5% от мирового производства, и рынок коммерческого-кофе, которого производится остальные 95%. В эти 95% включается и арабика (70%), и робуста (второй сорт кофе, обладающий большей горечью и меньшим вкусо-ароматическим потенциалом).

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100% арабика - маркировка, которая обозначает, что в данном зерне содержится только плоды арабики. Но это не гарантирует качество, так как внутри может быть, как коммерческое бразильское зерно, так и уникальный лот кенийского кофе, например. К тому же, бывают разные грейды одного и того же зерна (разный уровень качества, который также зависит от предназначения кофе - коммерция или спешелти-история).

Именно поэтому при выборе кофе важно обращать внимание не только на обозначение стопроцентной арабики, но также на страну и регион произрастания, на дату и степень обжарки, на вкусовые характеристики зерна.

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