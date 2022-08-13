Эксперты поделились секретами выбора качественного мороженого

В жаркий сезон всегда хочется охладиться. Хорошей идеей будет съесть холодное мороженое. Эксперты из Роскачества рассказали, как правильно выбрать освежающий продукт.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Классическое мороженое должно быть без растительных жиров. Если же мороженое с заменителем молочного жира, то количество растительного не должно превышать 50 % от всей массы жира. Иначе такой продукт можно назвать «замороженным». Есть несколько способов определить, содержит ли мороженое вредные жиры.

Первый и наиболее простой способ – цена. Некачественное мороженое всегда стоит дешевле, так как делается из плохих вредных продуктов. Еще можно прочитать, что написано на этикетке. Все крупные производители обязательно пишут точный состав продукта.

Главный ингредиент мороженого – молоко. Его в продукте должно быть не менее 40 %. А содержание жира зависит от типа мороженого. В молочном должно быть менее 7,5 % жира, в сливочном доля жира должна составлять от 8 до 11,5 %. А в пломбире – от 12 до 20 %.

Важно обратить внимание на цвет продукта. Он должен быть равномерным, без пятен и подтеков. А желтый цвет пломбира говорит о том, что в нем много жира, сообщает «Гастрономъ».