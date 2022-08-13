Эксперты поделились секретами выбора качественного мороженого

В жаркий сезон всегда хочется охладиться. Хорошей идеей будет съесть холодное мороженое. Эксперты из Роскачества рассказали, как правильно выбрать освежающий продукт.
Классическое мороженое должно быть без растительных жиров. Если же мороженое с заменителем молочного жира, то количество растительного не должно превышать 50 % от всей массы жира. Иначе такой продукт можно назвать «замороженным». Есть несколько способов определить, содержит ли мороженое вредные жиры.
Первый и наиболее простой способ – цена. Некачественное мороженое всегда стоит дешевле, так как делается из плохих вредных продуктов. Еще можно прочитать, что написано на этикетке. Все крупные производители обязательно пишут точный состав продукта.
Главный ингредиент мороженого – молоко. Его в продукте должно быть не менее 40 %. А содержание жира зависит от типа мороженого. В молочном должно быть менее 7,5 % жира, в сливочном доля жира должна составлять от 8 до 11,5 %. А в пломбире – от 12 до 20 %.
Важно обратить внимание на цвет продукта. Он должен быть равномерным, без пятен и подтеков. А желтый цвет пломбира говорит о том, что в нем много жира, сообщает «Гастрономъ».
Глазурь на мороженом должна быть ровного цвета, не должна крошиться или быть липкой. На ней не должно быть белого налета или крупинок. Все эти признаки указывают на неправильное хранение продукта или на нарушение технологии производства.