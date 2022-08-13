Инструкция: как правильно торговаться на рынке

Просить о скидке трудно, потому что чаще всего у человека нет навыка торговаться. Многие боятся показаться жадными и бедными. Однако в желании сэкономить нет ничего плохого, к тому же на рынках это принято делать. Главное – знать, как правильно торговаться и что говорить. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Считайте

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Сначала нужно оценить цены, которые выставлены в каждой палатке. Чтобы быстрее найти самое выгодное предложение анализируйте цену за один вид товара. Например, это могут быть помидоры.

Сначала кажется, что везде на рынке цены одинаковые, хотя в реальности они могут отличаться на 10, а то и 100 рублей. В одном месте помидоры будут стоить 150 руб/кг, а в другом уже 250 руб/кг.

Если нет желания иметь прямой контакт с продавцом, вы все равно можете сэкономить, просто посчитав разницу в цене.

Хитрите

Допустим самые дешевые помидоры на вашем рынке стоят 150 руб/кг. Выберете в палатку со средним чеком 170 руб/кг, начните набирать овощи, а потом уверенно попросите о скидке.

Если продавец откажется или скажет, что цена итак низкая, парируйте тем, что у соседей помидоры стоят 130 руб/кг. Можно даже сделать вид, что вы собираетесь уходить к конкурентам.

Чаще всего продавцы снижают цену. А если нет, вы всегда сможете купить в палатке с более низкой ценой.

Выстраивайте диалог

Если с каким-то продавцом у вас завязался приятный диалог, велика вероятность, что он с радостью сделает вам скидку. Взамен вы можете пообещать, что придете к нему в следующий раз. И лучше сдержать свое обещание.

Таким образом, вы выстраиваете с торговцем человеческий контакт и показываете, что у вас взаимовыгодные отношения. Если даже вопрос не в скидке, то часто продавцы одаривают постоянных клиентов бонусами в виде чеснока, лимона или зелени.

Ходите на рынок в определенное время

Ходить на рынок в России лучше в воскресменье ближе ко второй половине дня. Чем ближе к закрытию, тем охотнее продавцы снижают цены, так как товар необходимо распродать.