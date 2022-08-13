Инструкция: как правильно торговаться на рынке

Просить о скидке трудно, потому что чаще всего у человека нет навыка торговаться. Многие боятся показаться жадными и бедными. Однако в желании сэкономить нет ничего плохого, к тому же на рынках это принято делать. Главное – знать, как правильно торговаться и что говорить. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Сначала нужно оценить цены, которые выставлены в каждой палатке. Чтобы быстрее найти самое выгодное предложение анализируйте цену за один вид товара. Например, это могут быть помидоры.
Сначала кажется, что везде на рынке цены одинаковые, хотя в реальности они могут отличаться на 10, а то и 100 рублей. В одном месте помидоры будут стоить 150 руб/кг, а в другом уже 250 руб/кг.
Если нет желания иметь прямой контакт с продавцом, вы все равно можете сэкономить, просто посчитав разницу в цене.
Допустим самые дешевые помидоры на вашем рынке стоят 150 руб/кг. Выберете в палатку со средним чеком 170 руб/кг, начните набирать овощи, а потом уверенно попросите о скидке.
Если продавец откажется или скажет, что цена итак низкая, парируйте тем, что у соседей помидоры стоят 130 руб/кг. Можно даже сделать вид, что вы собираетесь уходить к конкурентам.
Чаще всего продавцы снижают цену. А если нет, вы всегда сможете купить в палатке с более низкой ценой.
Если с каким-то продавцом у вас завязался приятный диалог, велика вероятность, что он с радостью сделает вам скидку. Взамен вы можете пообещать, что придете к нему в следующий раз. И лучше сдержать свое обещание.
Таким образом, вы выстраиваете с торговцем человеческий контакт и показываете, что у вас взаимовыгодные отношения. Если даже вопрос не в скидке, то часто продавцы одаривают постоянных клиентов бонусами в виде чеснока, лимона или зелени.
Ходить на рынок в России лучше в воскресменье ближе ко второй половине дня. Чем ближе к закрытию, тем охотнее продавцы снижают цены, так как товар необходимо распродать.
Иногда они сами предлагают сделать скидку, чтобы человек взял побольше фруктов, овощей или зелени. Если этого не произошло, намекните на это сами и скажите: «Если скинете в цене, заберу сейчас (или заберу все)».