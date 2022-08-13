Это восхитительно! Готовим сезонный пирог с лисичками

Сезон лисичек в самом разгаре, воспользуйтесь моментом и испеките отрытый пирог с этими вкусными грибами. Предлагаем рецепт от фуд-блогера Анны Дивинской — вкусное и сытное блюдо понравится всей семье.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
300 г муки
150 г холодного сливочного масла
8 ст. л. ледяной воды
1/2 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
Для начинки:
400 г свежих лисичек
4 картофелины среднего размера
150 г тертого твердого сыра
1 луковица
200 г сливок (10% жирности)
200 г сметаны
1 ст. л. муки
2 ст. л сливочного масла для обжаривания лисичек и картошки
3 зубчика чеснока
пучок укропа
соль, перец, мускатный орех по вкусу
Процесс приготовления:
Готовим тесто: рубим ножом холодное масло, руками смешиваем его с мукой, солью и сахаром. Добавляем по чуть-чуть ледяную воду, быстро замешиваем мягкое тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник минимум на полчаса.
Лисички очищаем от грязи (делайте это зубной щеткой и лишний раз лисички не мочите под водой, чтобы они остались хрустящими), обжариваем в сливочном масле с мелко порезанным луком. Добавляем соль-перец. Готовим до тех пор, пока вся жидкость не выпариться.
На другой сковороде обжариваем в сливочном масле 5-7 минут натертый на крупной терке картофель, добавляем соль-перец по вкусу.
Для заливки смешиваем сливки, сметану, соль-перец, рубленный чеснок, мелко рубленный укроп, мускатный орех и муку, ставим на маленький огонь и помешивая, доводим до кипения.
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Разъемную форму для выпекания смазываем маслом. Раскатываем холодное тесто и выкладываем в форму, формируя высокие бортики. Накалываем вилкой и выпекаем 10-12 минут.
Вынимаем немного подрумянившееся тесто, слоями выкладываем начинки: на дно выкладываем жареный картофель, разравниваем, на него обжаренные лисички, на лисички тертый сыр и сверху заливаем все нашей горячей заливкой.
Выпекаем пирог 35-40 минут при 180 градусах.
Готовый пирог вынимаем, охлаждаем в форме и вынимаем из нее. Подаем к столу и наслаждаемся вкуснейшим пирогом.