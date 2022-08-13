Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Это восхитительно! Готовим сезонный пирог с лисичками

Eva.ru

Сезон лисичек в самом разгаре, воспользуйтесь моментом и испеките отрытый пирог с этими вкусными грибами. Предлагаем рецепт от фуд-блогера Анны Дивинской — вкусное и сытное блюдо понравится всей семье.

Это восхитительно! Готовим сезонный пирог с лисичками
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 150 г холодного сливочного масла
  • 8 ст. л. ледяной воды
  • 1/2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли

Для начинки:

  • 400 г свежих лисичек
  • 4 картофелины среднего размера
  • 150 г тертого твердого сыра
  • 1 луковица
  • 200 г сливок (10% жирности)
  • 200 г сметаны
  • 1 ст. л. муки
  • 2 ст. л сливочного масла для обжаривания лисичек и картошки
  • 3 зубчика чеснока
  • пучок укропа
  • соль, перец, мускатный орех по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Готовим тесто: рубим ножом холодное масло, руками смешиваем его с мукой, солью и сахаром. Добавляем по чуть-чуть ледяную воду, быстро замешиваем мягкое тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник минимум на полчаса.
  2. Лисички очищаем от грязи (делайте это зубной щеткой и лишний раз лисички не мочите под водой, чтобы они остались хрустящими), обжариваем в сливочном масле с мелко порезанным луком. Добавляем соль-перец. Готовим до тех пор, пока вся жидкость не выпариться.
  3. На другой сковороде обжариваем в сливочном масле 5-7 минут натертый на крупной терке картофель, добавляем соль-перец по вкусу.
  4. Для заливки смешиваем сливки, сметану, соль-перец, рубленный чеснок, мелко рубленный укроп, мускатный орех и муку, ставим на маленький огонь и помешивая, доводим до кипения.
  5. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  6. Разъемную форму для выпекания смазываем маслом. Раскатываем холодное тесто и выкладываем в форму, формируя высокие бортики. Накалываем вилкой и выпекаем 10-12 минут.
  7. Вынимаем немного подрумянившееся тесто, слоями выкладываем начинки: на дно выкладываем жареный картофель, разравниваем, на него обжаренные лисички, на лисички тертый сыр и сверху заливаем все нашей горячей заливкой.
  8. Выпекаем пирог 35-40 минут при 180 градусах.
  9. Готовый пирог вынимаем, охлаждаем в форме и вынимаем из нее. Подаем к столу и наслаждаемся вкуснейшим пирогом.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители