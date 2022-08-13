Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Можно смело брать – там нет пальмового масла: Роскачество назвало лучшие марки шоколада

Primpress

Россиянам рассказали о марках шоколада, которые специалисты могут смело рекомендовать к покупке. Такие образцы были признаны лучшими после исследования экспертами Роскачества. А главным критерием в ходе анализа являлась натуральность продукта, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество назвало лучшие марки шоколада
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалистов организации, которая аккредитована российским правительством, натуральность действительно является одним из главных показателей для шоколада. Ведь в ходе производства такого продукта многие компании экономят и вместо настоящего молока добавляют заменители молочного жира.

Чаще всего речь идет о злополучном пальмовом масле, а потому покупатели, которые приходят в магазин за молочным шоколадом, хотят получить настоящий продукт, в котором «пальмы» нет ни одного грамма.

Впрочем, в Роскачестве подчеркивают, что само по себе пальмовое масло нельзя считать абсолютно вредным компонентом. Но в шоколаде оно может действительно сыграть злую шутку, ведь сочетание молока и такого масло с точки зрения влияния на здоровье человека просто недопустимо.

Именно поэтому специалисты искали марки, при производстве которых не добавлялся такой компонент. Абсолютно чистыми от пальмового масла оказались марки шоколада «Аленка», «Спартак», Bonvida.

Эксперты заявили, что данный шоколад соответствует опережающим стандартам качества в масштабах всей нашей страны, а потому покупать такой продукт можно, ничего не боясь.

Другие образцы получили более скромные оценки, но тоже оказались натуральными, хоть у экспертов уже были к ним определенные претензции. Например, в шоколаде Milka оказалось достаточно много сахара, как и в шоколаде Aplen Gold. При этом в обеих упаковках было достаточно какао и настоящего молока, что должно было сгладить углы при оценке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители