Роскачество назвало лучшие марки шоколада

Россиянам рассказали о марках шоколада, которые специалисты могут смело рекомендовать к покупке. Такие образцы были признаны лучшими после исследования экспертами Роскачества. А главным критерием в ходе анализа являлась натуральность продукта, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалистов организации, которая аккредитована российским правительством, натуральность действительно является одним из главных показателей для шоколада. Ведь в ходе производства такого продукта многие компании экономят и вместо настоящего молока добавляют заменители молочного жира.

Чаще всего речь идет о злополучном пальмовом масле, а потому покупатели, которые приходят в магазин за молочным шоколадом, хотят получить настоящий продукт, в котором «пальмы» нет ни одного грамма.

Впрочем, в Роскачестве подчеркивают, что само по себе пальмовое масло нельзя считать абсолютно вредным компонентом. Но в шоколаде оно может действительно сыграть злую шутку, ведь сочетание молока и такого масло с точки зрения влияния на здоровье человека просто недопустимо.

Именно поэтому специалисты искали марки, при производстве которых не добавлялся такой компонент. Абсолютно чистыми от пальмового масла оказались марки шоколада «Аленка», «Спартак», Bonvida.

Эксперты заявили, что данный шоколад соответствует опережающим стандартам качества в масштабах всей нашей страны, а потому покупать такой продукт можно, ничего не боясь.