Правда ли, что оставленная на ночь в холодильнике еда опасна

Когда после ужина остается еда, мы обычно ее кладем в холодильник. Но не становится ли она за ночь вредной для здоровья?

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Вообще пища, которую мы кладем на несколько часов или на всю ночь в холодильник, не считается однозначно вредной. Тем не менее в зависимости от разновидности продуктов, которые вы оставляете в холодильнике, существуют несколько нюансов.

Если речь идет об овощах, то они могут быть готовые и сырые. Сырые в идеале нужно съедать за один день или максимум за два. Связано это с тем, что такие овощи быстро теряют питательные вещества и могут легко заразиться вредными бактериями. Что касается тушёных, вареных и т.п. овощей, то перед тем как класть в холодильник, их нужно переложить в контейнеры, а затем их плотно закрыть. А если вы положите их сразу в кастрюле или сковородке, то лучше на второй день не есть их, так как в овощах могут появиться бактерии.

Также нужно понимать, что при подогреве овощей их питательная ценность снижается. Более того, если вы станете много раз греть листовые овощи, то в них нитраты превратятся в нитриты, которые вредны для организма.

Другая разновидность продуктов, которые обычно хранятся в холодильнике, - мясо, морепродукты, соевые продукты. В такой пище много белка, но если ее неправильно хранить, то в ней могут появиться бактерии и вы можете отравиться. Опаснее всего в этом плане соевые продукты. Для того чтобы этого избежать, нужно разогревать соевые продукты в течение нескольких минут. Причём температура пищи должна быть выше 100 градусов. Точно так же разогревать стоит мясо или морепродукты.