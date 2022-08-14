Врач назвала самые безопасные масла для жарки

По ее словам, пищу лучше всего готовить на горчичном, кокосовом, оливковом масле холодного отжима и низкой кислотности, а также на топленом масле гхи.

При жарке, по словам Юзуп, стоит соблюдать несколько правил. Прежде всего, масло нельзя нагревать несколько раз, так как от этого оно теряет полезные свойства. При выборе масла для жарки следует обратить внимание на так называемую точку дымления — температуру, при которой продукт горит и становится токсичным. Обычно это происходит при нагревании от 100 до 140 градусов.