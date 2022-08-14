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1 час назад

Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления у женщин

Вечерняя Москва

Высокое кровяное давление часто является спусковым крючком для инсультов или сердечных приступов. Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама.

Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления у женщин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Они выяснили, что увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления, и эта связь наблюдалась только у женщин с высоким потреблением натрия. У мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и с натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия.

Кроме бананов, особо богаты калием авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи, например кешью, фундук, арахис и миндаль, передает «МедикФорум».

Врач — эндокринолог-нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о пользе пирожков для организма человека. По его словам, для домашней выпечки всегда выбираются качественные продукты.

Также одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего.

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