Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления у женщин

Высокое кровяное давление часто является спусковым крючком для инсультов или сердечных приступов. Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама.

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Они выяснили, что увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления, и эта связь наблюдалась только у женщин с высоким потреблением натрия. У мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и с натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия.

Кроме бананов, особо богаты калием авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи, например кешью, фундук, арахис и миндаль, передает «МедикФорум».

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