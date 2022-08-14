Ягода, обладающая редкими лечебными свойствами

Вороника, или, как ее еще называют, водяника черная, — полезная ягода. В качестве лекарственного средства используют не только плоды кустарника, но и побеги. Ягоде приписывают противовоспалительные, противоаллергенные и антимикробные свойства. Однако в ее употреблении есть и противопоказания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам врача, шикша, на которой растут ягоды вороники, — это вечнозеленое растение, встречающееся на Крайнем Севере и в Сибири. Темные, почти черные ягоды кустарника напоминают по внешнему виду чернику. Однако, в отличие от нее, у них нет такого яркого и сладкого привкуса. Видимо, по этой причине, заметила эксперт, их редко употребляют в сыром виде.

— Ягоды шикши обладают рядом полезных свойств. Из них изготавливают желе, варенье, лекарственные средства, компоты, чай, десерты и иные блюда. Ягоды обладают жаропонижающим эффектом, снимают воспалительный процесс во время простуды, заживляют раны, избавляют от симптомов аллергической реакции, поскольку в них много холина, кислот и витамина С, — пояснила Соломатина.

Ягоды вороники применяют для остановки кровотечения, а также при судорогах мышц, они расслабляют сосуды и снимают спазмы, подчеркнула специалист. Кроме того, по словам врача, вороника лечит грибковые поражения, ангину, ларингит, трахеит, язву желудка, экзему и гинекологические заболевания.

Однако, предупредила Соломатина, противопоказания для употребления ягоды тоже имеются. Ее лучше не есть:

диабетикам, поскольку в ней содержится глюкоза;людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, так как могут усилиться симптомы;при индивидуальной непереносимости отдельных компонентов или аллергической реакции.