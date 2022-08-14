Диетолог назвала самые опасные для сердца коктейли

Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, какие алкогольные напитки следует употреблять с большой осторожностью из-за их негативного влияния на здоровье.
«Количество сахара, насыщенных жиров и частота «посиделок» в первую очередь влияют на работу вашего сердца»,
– пишут СМИ.
Среди вредных напитков для сердца медик назвала такие коктейли как « Ром с колой», «Пина Колада», «Лонг-Айленд» и «Замороженный дайкири». Эти алкогольные напитки содержат огромное количество сахара и насыщенных жиров, поэтому частое их употребление может привести к проблемам со здоровьем, включая хроническое воспаление и высокое кровяное давление, что опасно для сердца.
В разговоре с РИА Новости Янг отметила, что для сохранения здоровья стоит заменить такие коктейли на более легкие варианты с низким содержанием сахара.