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42 минуты назад

Диетолог назвала самые опасные для сердца коктейли

Врач-диетолог Лиза Янг рассказала, какие алкогольные напитки следует употреблять с большой осторожностью из-за их негативного влияния на здоровье.

Диетолог назвала самые опасные для сердца коктейли
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Количество сахара, насыщенных жиров и частота «посиделок» в первую очередь влияют на работу вашего сердца»,

– пишут СМИ.

Среди вредных напитков для сердца медик назвала такие коктейли как « Ром с колой», «Пина Колада», «Лонг-Айленд» и «Замороженный дайкири». Эти алкогольные напитки содержат огромное количество сахара и насыщенных жиров, поэтому частое их употребление может привести к проблемам со здоровьем, включая хроническое воспаление и высокое кровяное давление, что опасно для сердца.

В разговоре с РИА Новости Янг отметила, что для сохранения здоровья стоит заменить такие коктейли на более легкие варианты с низким содержанием сахара.

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