Диетолог назвала оптимальную норму потребления арбуза в день

Оптимальную дневную норму потребления арбуза в интервью радио Sputnik назвала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперт рассказала, что на 100 граммов этого продукта приходится 25-27 килокалорий и на организм приходится большая сахарная нагрузка.

Фото: Мослента Мослента

«Рекомендованная норма арбуза — 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус»,

— сообщила специалист. По ее словам, таких перекусов за день должно быть не более четырех. Она рекомендовала вечерние прогулки или танцы для сжигания полученных калорий.