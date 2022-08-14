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36 минут назад

Доктор Зубарева перечислила способствующие красивому загару продукты

Мослента

Способствующие красивому и здоровому загару продукты перечислила в своем Telegram-канале известный врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. Доктор уточнила, что начинать готовиться с их помощью к активному пребыванию на солнце — например, к отпуску в жарком месте — стоит не за два дня, а за месяц.

Доктор перечислила способствующие красивому загару продукты
Фото: МослентаМослента

«Советую включить в свой рацион куркуму. Этот удивительный продукт способствует загару гораздо лучше, чем остальные, в том числе знаменитая морковка, которую советуют грызть направо и налево»,

— заявила Зубарева.

Также врач посоветовала есть спаржу, в состав которой входят витамины А, B, C и РР. Этот продукт защищает кожу от ультрафиолета и предотвращает развитие раковых заболеваний кожного покрова.

По словам блогера, много витамина С и РР, а также бета-каротина в шпинате, что обеспечивает сохранность загара на более продолжительное время.

Кроме того, Зубарева посоветовала обратить внимание на помидоры, жирную морскую рыбу — скумбрию, сардину, лосося и сельдь, персики, дыню и виноград.

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