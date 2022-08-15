Как сохранить ягоды без потери витаминов

В августе самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерке», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.
— Огромное количество витаминов, минеральных веществ, всего того, что обычно объединяют понятием «природная аптечка», превращает летние ягоды в незаменимый элемент нашего рациона. Но проходит лето — исчезают и они. А те, что доступны зимой, слишком дороги для большинства из нас. Но никто не мешает заняться их заготовкой сейчас.
Ягоды в основном прекрасно переживают заморозку. Можно также растирать их с небольшим количеством сахара и морозить порционно в виде пюре: все равно это будут живые витамины. Сохраняются полезные свойства ягод, пусть и в меньшей степени, и после их термической обработки — в компотах, вареньях, желе. Но еще один прекрасный способ сохранить их для себя на зиму — сушка.
Чай с сушеной земляникой, например, даже садовой, зимой наполняет ароматом всю квартиру! А чай с сушеной малиной — прекрасный потогон при простудах. На излете лета нужно заготовить ягоды, а растения — те, что растут в саду — отблагодарить подкормками. Понятно, что заготовка требует усилий, но зимой вы скажете себе спасибо за эти хлопоты.
Ягоды голубики красивы и отличаются высоким содержанием витаминов C, K и E, железа, магния, цинка, калия и фосфора. Голубика обладает жаропонижающим, сосудоукрепляющим и противовоспалительным действием. Ее можно просто морозить целиком, но лучше перетереть с небольшим количеством сахара и заморозить в банке в виде пюре.
Для начала разрешим спор: вишня — это ягода или фрукт? Многие считают, что ягода. Но это не так. Семя вишни — крупная косточка, и плоды вишни — фрукт из группы косточковых. Вишню издавна называли «сердечной ягодкой». В ней содержится витамин Р, кумарин и его производные; вишня нормализует свертываемость крови, снижает риск тромбозов и укрепляет сосуды. Варенье «смесовое» варится так: на один килограмм и 1,3 килограмма сахара вишен берут 0,5 килограмма смородины и 0,5 килограмма крыжовника. Ягоды загружают в кипящий сироп и варят в пять–шесть приемов.
Этот близкий родственник смородины защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает память, а также укрепляет иммунитет благодаря витаминам С и Е. А еще в крыжовнике много клетчатки. Королевское варенье из недоспелых ягод вам уже не сварить, но заготовить крыжовник можно: переберите его и заморозьте, а можете разбить блендером в кашу, добавить сахар (четверть объема крыжовника) и заморозить.
Что лесная, более кислая, что садовая, более сладкая и часто уже без колючек (спасибо селекционерам!), ежевика отлично замораживается, придает красивый цвет компотам и киселям. По последним данным, ежевика снижает риск раннего развития болезней Паркинсона и Альцгеймера: содержащиеся в ягодах вещества улучшают внимание, память и скорость реакции. Варенье из ежевики: на килограмм ягод — килограмм сахара; ягоды заложить в кипящий сахарный сироп, дать закипеть и снять с огня, варить таким способом в пять–шесть приемов.
Этот красавец начинает поспевать в августе. Обычно он используется как декоративное растение, но знайте: в барбарисе много витаминов С, Е и К, каротиноидов, углеводов, органических кислот, макро- и микроэлементов. Сок барбариса показан при болезнях печени, ревматизме и воспалении мочевого пузыря; для его извлечения ягоды можно чуть «напарить» и протереть через сито, а затем развести водой. Оптимальный вариант его заготовки — сушка. Это прекрасная приправа для мяса и плова.
Часто говорят, что черника — глазной доктор. Но она не улучшает «зрение вообще», более-менее доказано лишь, что она полезна для здоровья сетчатки глаза. Зато известно, что ее листья и побеги полезны при начальных формах диабета: гликозид неомиртиллин снижает уровень сахара в крови. Чернику можно хранить в холодильнике, морозить, перетирать с сахаром. Вкусны с ней маленькие обжарные пирожки, в которые ягоды закладывают целиком.
Эти ягоды — редкие гости на столах в средней полосе, хотя уже несколько лет благодаря селекционерам районированные сорта шелковицы сажают и у нас. Да и привозить ее начали больше. А ягоды шелковицы чудо как хороши. Они природный пребиотик, клетчатка шелковицы почти полностью состоит из нерастворимых пищевых волокон, и употребление ягод способствует сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике. Из шелковицы варят варенье, можно сделать из нее и компот, но лучше сделать его из смеси, например такой: взять на один килограмм абрикосов пол килограмм шелковицы, сахара — чуть больше, чем вы кладете обычно, банку после заливки ее кипящим сиропом перевернуть и держать под теплым одеялом до полного остывания.
Знаменитое средство, способное быстро снизить жар за счет своего потогонного действия, малина хороша во всех видах. Заморозку переносит прекрасно, после размораживания не теряет аромата и вкуса. Ягода положительно влияет на состояние больных диабетом второго типа благодаря веществам, которые способны влиять на уровень инсулина, глюкозы и обмен веществ. Желе из малины: сок из ягод смешайте с сахаром в пропорции один к одному, добейтесь полного растворения сахара и разлейте по банкам.
Главной ценностью смородины считается наличие в ней большого количества витамина С. В черной смородине его больше, чем в красной, в красной — больше, чем в белой и розовой. Компоты, варенье, желе — все это получается из смородины роскошным. Можно законсервировать ягоду и без сахара: поставьте банку, заполненную смородиной, в кастрюлю с водой, начните нагревать. Когда ягоды смородины опустятся, нужно добавить новые. Делайте так, пока сок не начнет литься через край банки, после этого банку нужно закатать и держать под теплым укрытием.
Гибрид черной смородины и крыжовника — ягода полезная, витамина С в ней меньше, чем в черной смородине, но больше, чем в крыжовнике. Йошта укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, выводит токсины. Ее можно сушить и морозить, из нее получается варенье, которое варят обычным способом.
Начав созревать, морошка становится красной, а потом желтеет. Ягода способствует профилактике онкологических заболеваний, это отличное мочегонное, помогает при нарушениях обмена веществ. Морошка долго хранится. Самый известный способ ее заготовки — мочение: ее заливают водой, соком, сиропом или рассолом, закрывают крышкой. Готова она будет через два–три месяца.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
Сейчас в лесу созрели и небезопасные ягоды. Не перепутайте одинокий вороний глаз с черникой, волчье лыко (высокое, с удлиненными ягодками, очень ядовитое растение) и лесную жимолость (она растет раскидистыми кустами) с костяникой (спутать сложно, но такие случаи были!) Помните, как опасны ягодки ландыша. Ядовит и воронец, черные ягоды которого умудряются спутать с черемухой, отплодоносившей в июне! И помните: до закрытия ягодного сезона еще далеко. Впереди — брусника и клюква, ремонтантные малина и земляника, калина, боярышник, шиповник, рябина и многое другое.
Ярко-рубиновые ягоды костяники наверняка встречались вам в лесу. Иногда костяника приносит солидные урожаи. В старину ее называли берендеевой ягодой — мол, люба она была и царю! Костяника — близкая «сестра» малины, морошки, ежевики, княженики. Внутри ягодки-шарика спрятана косточка. Ягоды костяники низкокалорийны, из них получаются вкусные напитки, они очищают организм от токсинов, нормализуют глазное давление и работу желчного пузыря.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Иваненко, повар:
— Замороженные ягоды я использую не только для приготовления компотов и киселей, но и как основу для различных соусов. Про соусы из клюквы или брусники к мясу и птице говорить нечего: они очень вкусны и придают блюдам особое очарование. А вот о том, что из крыжовника получается отличный соус к свинине, знают не все. Советую попробовать: по сути, вам всего лишь надо превратить ягоды в пюре и добавить по вкусу любимые приправы.