Убийцы секса: 10 продуктов, которые погубят страсть

В последние годы специалисты ушли от понятия «половая конституция», которое считалось постоянной величиной. Теперь сексологи используют понятие «либидо» и считают, что оно может меняться в зависимости от уровня стресса, гормонального баланса и даже питания.

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Чтобы ночи всегда были жаркими, стоит избегать продуктов, пагубно влияющих на сексуальную жизнь.

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Фастфуд

Хотдоги, бургеры, тако — все эти блюда такие вкусные и аппетитные, но в них содержится слишком много простых углеводов: пшеничная мука в булочках и сахар в соусах. Чрезмерное увлечение фастфудом может привести к абдоминальному ожирению — накоплению лишнего веса в районе живота. Специалисты считают, что такой тип ожирения приводит к снижению выработки половых гормонов, а значит, и к потере либидо.

Соевые продукты

Их часто употребляют в пищу вегетарианцы, чтобы получить источник белка и заменить мясные блюда. Но в сое содержатся фитоэстрогены, которые накапливаются в организме и меняют баланс гормонов.

Если мужчина употребляет слишком много соевых продуктов, у него может заметно снизиться уровень тестостерона.

Картошка фри

Обжаренная в большом количестве масла картошка способствует закупорке сосудов, кровь начинает хуже циркулировать. Обилие жирной пищи снижает потенцию, а у женщин может привести к трудностям с возбуждением.

Консервы

Рыбные, мясные и овощные консервы обильно приправляются солью. Эта приправа губительно действует на либидо и у мужчин, и у женщин. К тому же такие продукты вызывают вздутие живота и метеоризм, что точно не располагает к страсти.

Вино и шампанское

Кажется, эти напитки созданы для романтических вечеров: бокал вина помогает расслабиться, но целая бутылка заметно снижает чувствительность и угнетающе действует на нервную систему. Если вы регулярно употребляете алкоголь, то возбуждение может наступать медленнее или совсем исчезнуть.

Сыр

Этот полезный продукт богат полезными жирами, кальцием, белками, но, если есть его слишком часто, антибиотики, которые содержатся в молоке, со временем снизить потребность в сексе. Кроме того, у людей с непереносимостью лактозы сыр вызывает боли в желудке и вздутие живота.

Фрукты после еды

Если фрукты подаются в качестве десерта, в желудке они быстро начинают бродить, могут привести к рези в животе, метеоризму и боли.

Колбасы и сосиски

Эта еда хранится в холодильнике большинства россиян, ее просто приготовить, но ароматными и вкусными их делают пищевые добавки, которые способствуют снижению полового влечения и могут привести к дисбалансу гормонов.

Кроме того, в них часто содержатся фитоэстрогены, которые снижают уровень тестостерона у мужчин.

Мята

Травы издревле используют для повышения тонуса и либидо, недаром в сети столько информации о природных афродизиаков. Но, в отличие от них, мята действует на нервную систему успокаивающе, она снижает возбудимость, навевает сон. Не стоит пить мятный чай перед романтическим вечером, иначе он может превратиться в уютный сон.

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