Когда лучше всего есть яблоки и почему они становятся опасными

Некоторые считают, что яблоки можно есть только с утра, а вечером они превращаются в яд. Но что об этом говорит наука?

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В действительности утверждение «утром яблоко - золото, а вечером - яд» - ненаучно. В плане питательной ценности нет никакой разницы, в какое время суток вы будете есть яблоки. В то же время утром употреблять натощак эти фрукты специалисты не советуют, так как они могут создать излишнюю нагрузку на кишечник, из-за чего у человека возникнут боли в животе, вздутие, диарея и прочие неприятные симптомы.

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Также из-за чересчур большого количества яблок на ночь у человека может тоже увеличиться нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, это может привести и к ожирению.

В целом яблоки рекомендуют специалисты есть за 15-20 минут. Если вы будете употреблять их быстрее, то это может плохо сказаться на состоянии желудка. Также при медленном пережёвывании органические кислоты в яблоке будут больше контактировать с полостью рта, а это полезно для здоровья.

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Если вы здоровы, то фрукты можете есть в любое время дня, но в умеренных количествах. Если же у вас диагностировали ожирение или сахарный диабет, то вам лучше употреблять фрукты в качестве перекусов между приёмами пищи, чтобы в организм не поступало слишком много сахара и калорий.

В целом же, согласно «Руководству по питанию для жителей Китая на 2022 год», в день нужно съедать 200-350 граммов фруктов. То есть оптимальным количеством может считаться 250 граммов, или полмиски. Если же вы станете есть слишком много яблок и других фруктов, то у вас может возникнуть избыток энергии и сахара в организме, а это уже опасно для здоровья.

Также в зависимости от цвета кожуры яблоки могут по-разному влиять на организм. В зелёных яблоках много хлорофилла, который отличается противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, помогает в заживлении ран. Жёлтые яблоки положительно влияют на желудок и селезёнку, а также содержат каротиноиды (в организме они преобразуются в витамин А). В красных яблоках содержится большое количество железа, также они полезны для сердечно-сосудистой системы.