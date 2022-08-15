5 причин добавить инжир в рацион этим летом

В израильском издании Walla! эксперты сообщили о том, почему инжир обязательно должен быть в рационе.
Этот фрукт называют фигой, смоковницей, смоквой, винной ягодой. Вкусными плодами можно наслаждаться как в свежем, так и в сушеном виде. Также инжир часто становится ингредиентом салатов или десертов.
Специалисты назвали 5 причин регулярно есть инжир. В первую очередь, этот фрукт – кладезь витаминов и минералов.
Он благотворно скажется на пищеварении, полезен для крови и здоровой работы сердца, укрепляет кости и улучшает состояние кожи.
Правда, инжир может стать причиной аллергии, поэтому стоит быть аккуратнее с ним тем, кто имеет склонность к аллергическим реакциям.