5 причин добавить инжир в рацион этим летом

В израильском издании Walla! эксперты сообщили о том, почему инжир обязательно должен быть в рационе.

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Этот фрукт называют фигой, смоковницей, смоквой, винной ягодой. Вкусными плодами можно наслаждаться как в свежем, так и в сушеном виде. Также инжир часто становится ингредиентом салатов или десертов.

Специалисты назвали 5 причин регулярно есть инжир. В первую очередь, этот фрукт – кладезь витаминов и минералов.

Он благотворно скажется на пищеварении, полезен для крови и здоровой работы сердца, укрепляет кости и улучшает состояние кожи.