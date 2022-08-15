Рецепт дрожжей в домашних условиях – как сделать пищевые дрожжи дома

Если у вас не оказалось дома покупных дрожжей, но хочется что-то испечь, например, хлеб, пирожки, оладьи, или же вы просто любите экспериментировать, можно попробовать сделать их самостоятельно. Так делали наши предки, когда всего того, что доступно сейчас в магазинах, не было. Как легко приготовить домашние дрожжи своими руками? Смотрите рецепты в материале «Рамблера».
Это особенно простой рецепт, который поможет заменить промышленные дрожжи. Картофель всегда есть в достатке у большинства людей, поэтому дополнительно покупать какие-то продукты не придется. Такие дрожжи можно приготовить быстро и легко, не прилагая особых усилий.
Для этого вам понадобится:
Все, дрожжи, которые можно использовать для выпечки, готовы! Однако такие дрожжи можно хранить недолго – всего один-два дня. Поэтому стоит применить их в готовке как можно быстрее.
Еще один простой рецепт – рецепт дрожжей на основе пива и сахара. Как и в предыдущем – минимум ингредиентов и минимум усилий. Как пишут в интернете хозяйки, дрожжи из пива – самый удачный вариант.
Итак, вам пригодится:
После этого их можно ставить даже в холодное место. Такие дрожжи не боятся низких температур.
Сухофрукты – тоже отличная основа для приготовления домашних дрожжей своими руками. Например, возьмите изюм.
Ингредиенты:
150 миллилитров дрожжевой воды равноценны примерно 12 граммам свежих или 4 граммам сухих дрожжей. Ее можно применять в готовке вместо жидкости, используемой в рецепте.
Есть альтернативный вариант приготовления домашних дрожжей на основе изюма.
Для этого вам пригодится:
Как приготовить:
Этими рецептами можно пользоваться в зависимости от наличия у вас тех или иных ингредиентов и ваших предпочтений.
Приготовить дрожжи своими руками можно и из ржаного хлеба. Они станут хорошей заменой покупным дрожжам в пакетиках.
Какие ингредиенты вам понадобятся:
На полученной закваске можно замешивать тесто и готовить выпечку.
Чтобы заменить промышленные дрожжи домашними, и они также выполняли свою функцию при готовке выпечки, нужно следовать рецептам. Глядя на приготовленные своими руками дрожжи, можно понять, правильно ли они получились и можно ли их использовать.
Среди показателей «правильных» дрожжей:
Важно обратить внимание, не образовалась ли на ваших дрожжах плесень! Если вы увидите что-то похожее на споры, ни в коем случае нельзя использовать такие дрожжи. Нужно выкинуть их и попробовать приготовить их заново, пользуясь этими рецептами и соблюдая указанное количество ингредиентов.