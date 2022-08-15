Рецепт дрожжей в домашних условиях – как сделать пищевые дрожжи дома

Если у вас не оказалось дома покупных дрожжей, но хочется что-то испечь, например, хлеб, пирожки, оладьи, или же вы просто любите экспериментировать, можно попробовать сделать их самостоятельно. Так делали наши предки, когда всего того, что доступно сейчас в магазинах, не было. Как легко приготовить домашние дрожжи своими руками? Смотрите рецепты в материале «Рамблера».

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Домашние дрожжи на картофеле

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Это особенно простой рецепт, который поможет заменить промышленные дрожжи. Картофель всегда есть в достатке у большинства людей, поэтому дополнительно покупать какие-то продукты не придется. Такие дрожжи можно приготовить быстро и легко, не прилагая особых усилий.

Для этого вам понадобится:

Сырой картофель – 2 штуки;

Вода – 1 столовая ложка;

Соль – 1 чайная ложка;

Сахар – 1 столовая ложка.

Рецепт

Клубни картофеля надо помыть, почистить и натереть на мелкой терке. Добавить к натертому картофелю соль, сахар и воду. Оставить смесь на 6-8 часов при комнатной температуре.

Все, дрожжи, которые можно использовать для выпечки, готовы! Однако такие дрожжи можно хранить недолго – всего один-два дня. Поэтому стоит применить их в готовке как можно быстрее.

Дрожжи из пива

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Еще один простой рецепт – рецепт дрожжей на основе пива и сахара. Как и в предыдущем – минимум ингредиентов и минимум усилий. Как пишут в интернете хозяйки, дрожжи из пива – самый удачный вариант.

Итак, вам пригодится:

Свежее пшеничное пиво – 1 стакан;

Мука – 1 стакан;

Теплая вода – 1 стакан;

Сахар – 1 столовая ложка.

Рецепт

Первым делом смешайте муку с теплой, но не горячей водой. Смесь из воды и муки надо поставить в теплое место на 6 часов. После этого добавьте пиво и насыпьте полную ложку сахара. Теперь получившееся нужно опять поставить в теплое место на сутки, при этом оно также должно быть темным. Благодаря этому начнется процесс брожения.

После этого их можно ставить даже в холодное место. Такие дрожжи не боятся низких температур.

Домашний рецепт дрожжей из изюма

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Сухофрукты – тоже отличная основа для приготовления домашних дрожжей своими руками. Например, возьмите изюм.

Ингредиенты:

Изюм – 50 грамм;

Сахар – 1 столовая ложка;

500 мл теплой воды.

Рецепт

Налейте теплую воду в бутылку. Добавьте в нее изюм и сахар. Взбивайте, пока сахар окончательно не растворится в воде. Бутылку необходимо поставить в теплое место, 25-35 градусов, и неплотно закрыть крышкой. Затем оставьте тару на 3-8 дней, два раза в день переворачивая ее и открывая крышку. После того, как дрожжевая вода будет готова, ее нужно процедить через сито.

150 миллилитров дрожжевой воды равноценны примерно 12 граммам свежих или 4 граммам сухих дрожжей. Ее можно применять в готовке вместо жидкости, используемой в рецепте.

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Есть альтернативный вариант приготовления домашних дрожжей на основе изюма.

Для этого вам пригодится:

Молоко;

Изюм - 150 граммов;

Теплая вода;

Сахар – 3 чайные ложки.

Как приготовить:

Тщательно промойте изюм и положите в бутылку с молоком. Добавьте туда немного теплой воды на глаз и сахар. Накройте бутылку марлей и оставьте в темном, теплом месте на 4-5 дней. Спустя это время начнется процесс брожения. Отделите дрожжи от получившейся массы.

Этими рецептами можно пользоваться в зависимости от наличия у вас тех или иных ингредиентов и ваших предпочтений.

Дрожжи из ржаного хлеба

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Приготовить дрожжи своими руками можно и из ржаного хлеба. Они станут хорошей заменой покупным дрожжам в пакетиках.

Какие ингредиенты вам понадобятся:

Ржаной хлеб – 500 грамм;

Кислое подогретое молоко – 500 миллилитров;

Сахар – 3 столовые ложки;

Изюм – небольшая горстка на глаз.

Рецепт

Для начала покрошите ржаной хлеб. Добавьте к нему молоко, сахар и изюм и оставьте на сутки при комнатной температуре. Процедите смесь через сито и приготовьте опару. Для этого накрой марлей тару и оставь на три часа в теплом месте. Некоторые используют мультиварку: ставят ее на 35 градусов и закрывают крышкой. Опара должна выйти по консистенции как жирная сметана.

На полученной закваске можно замешивать тесто и готовить выпечку.

Как понять, что дрожжи получились и их можно использовать

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Чтобы заменить промышленные дрожжи домашними, и они также выполняли свою функцию при готовке выпечки, нужно следовать рецептам. Глядя на приготовленные своими руками дрожжи, можно понять, правильно ли они получились и можно ли их использовать.

Среди показателей «правильных» дрожжей:

Небольшая пенная корона сверху;

Приятный кислый запах, напоминающий яблочный сидр;

Образующиеся на дне бутылке пузырьки.