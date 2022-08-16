Назван способ побороть тягу к сладкой и жирной пище

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о способах, которые помогут побороть тягу к сладкому и жирному. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Эксперт отметила, что желание съесть вредную пищу может быть не всегда связано с голодом. В некоторых случаях люди заедают свои негативные эмоции. Она пояснила, что при сильном стрессе человек испытывает тягу к еде, но при этом отказывается от овощей и предпочтет им что-то сладкое или жирное.

По мнению эндокринолога, при такой тяге должна помочь вода. Если вы на эмоциях и хотите съесть вредную пищу, лучше заменить это водой. И тогда желание должно пройти.

В том случае если человек продолжит употреблять вредные продукты во время стресса, есть риск, что он получит лишний вес и другие заболевания.