Можно ли жевать жвачку на диете: польза и вред жевательной резинки

Разные вкусы дают разный эффект.

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Почему не стоит жевать жвачку на диете

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При соблюдении диеты к жевательной резинке нужно отнестись с повышенной осторожностью. Она провоцирует выделение желудочного сока. Он вырабатывается в ответ на сигнал о процессе жевания, только вот еды, защищающей слизистую желудка от кислоты, в этот момент нет.

Последствия этого могут варьироваться от нестрашных до вполне серьёзных.

Ложное чувство голода

Желудочный сок провоцирует голод, из-за чего повышаются риски «сорваться» на дополнительный приём пищи или на вредную еду.

Лишний вес

Мятная жвачка может привести к набору лишнего веса, так как такой вкус увеличивает тягу к продуктам, содержащим сахар.

Кроме того, после мятной жевательной резинки хочется есть более сытные, калорийные продукты. Это связано с её охлаждающим эффектом — он вызывает желание съесть что-нибудь более сытное, как если бы на улице было холодно. Подробнее о том, как погода влияет на аппетит, читайте в статье по ссылке.

Гастрит

Если вы пытаетесь заменять жвачкой обычную еду, чтобы обмануть организм, появляется риск развития гастрита или усиления его симптомов (если заболевание уже диагностировано).

У людей с повышенной кислотностью желудка избыточное употребление жвачки или жевание на голодный желудок может спровоцировать не только обострение гастрита, но и возникновение язвы.

Совсем не безопасно злоупотреблять жвачкой на строгих диетах, например, на питьевой. При жевании идёт постоянное механическое раздражение полости рта и желудка, при том что еда там практически не задерживается. Поэтому риски повреждения слизистых возрастают в разы. Если диета лечебная, то с жевательной резинкой лучше повременить до полного выздоровления.

Сколько калорий в жвачке

Резинка практически не содержит углеводов (быстрой энергии) — почти всегда в ней используются сахарозаменители, поэтому калорийность одной подушечки составит не более 2 ккал. Также жвачка без сахара не провоцирует выброс инсулина. Но при условии, что у вас нет аллергии на сахарозаменители или другие составляющие (смолы, эфиры и т. п.).

В каких случаях можно жевать жвачку на диете

Во-первых, фруктовая резинка помогает уменьшить тягу к сладкому. Поэтому диетологи рекомендуют иногда жевать жвачку после еды. В основном для снятия психологического напряжения и чтобы избавиться от желания съесть десерт после основного приёма пищи.

Во-вторых, людям со сниженной кислотностью желудка не только можно жевать жвачку, но и достаточно полезно. Чтобы ускорить процесс пищеварения и стимулировать выработку желудочного сока, стоит взять одну пластинку после еды.

Сниженную кислотность может диагностировать только врач с помощью специального анализа.