Новикова рассказала, как выбирать полезные продукты в магазине

Саша Новикова знает про ЗОЖ все и даже больше. И тем не менее, новоиспеченная мама маленькой Нины не сидит сложа руки и постоянно стремится узнать что-то новое. Как выяснилось, в отпуске в этом ей помогает диетолог, с которым они сосредоточились на изучении состава продуктов. Некоторыми любопытными вещами Саша заботливо делится со своими подписчиками. Например, вчера она затронула тему пресловутого сахара и сообщила следующее. Многие ошибочно считают добавленным сахаром только лишь сам рафинированный сахар. Но на самом деле к нему приравниваются и мед, и сиропы (агавы, кленовый, топинабура), и патока, и многие другие компоненты.
«Это не значит, что нужно панически их бояться и стремиться полностью исключить», — объясняет Саша. — Просто когда вы видите в магазине упаковку печенья с надписью «без сахара», а в списке ингредиентов обнаруживаете патоку или сироп агавы, не думайте, что это полезная альтернатива сахару».
Что же, раз уж Саша не демонизирует сахар, то мы тем более не будем. Как мы поняли, скоро Саша поделится рецептами вкусных и полезных соусов — без единой крупицы сахара, конечно. Их Саше нашептал диетолог, и она с удовольствием взяла их себе на заметку. Ждем! Вы же знаете, что в магазинных и ресторанных соусах содержится сахар?