Новикова рассказала, как выбирать полезные продукты в магазине

Саша Новикова знает про ЗОЖ все и даже больше. И тем не менее, новоиспеченная мама маленькой Нины не сидит сложа руки и постоянно стремится узнать что-то новое. Как выяснилось, в отпуске в этом ей помогает диетолог, с которым они сосредоточились на изучении состава продуктов. Некоторыми любопытными вещами Саша заботливо делится со своими подписчиками. Например, вчера она затронула тему пресловутого сахара и сообщила следующее. Многие ошибочно считают добавленным сахаром только лишь сам рафинированный сахар. Но на самом деле к нему приравниваются и мед, и сиропы (агавы, кленовый, топинабура), и патока, и многие другие компоненты.