Названы негативные последствия «арбузной диеты»

«С арбузами действует принцип, как с фруктами. В рационе должно быть минимум две порции в день примерно с кулак. Например, одно яблоко, один банан, несколько слив. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», – сказала доктор.