Названы негативные последствия «арбузной диеты»

Наступила пора арбузов. Жители стран Содружества с удовольствием набросились на долгожданное лакомство. Однако специалисты предупреждают: во всем необходимо соблюдать меру, не стоит злоупотреблять полосатой ягодой. «Арбузная диета» может привести к негативным последствиям, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Асият Хачирову.
«С арбузами действует принцип, как с фруктами. В рационе должно быть минимум две порции в день примерно с кулак. Например, одно яблоко, один банан, несколько слив. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», – сказала доктор.
Она отметила, что не стоит объедаться арбузами, потому что это может привести к вымыванию минералов из организма и преобладанию углеводов в рационе.
«Вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», – подчеркнула диетолог.
По ее словам, арбуз может быть и десертом после основного приема пищи, и отдельным перекусом.