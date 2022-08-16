Что ест Серкан Болат: три рецепта из сериала «Постучись в мою дверь»

Это шоу стало настоящим хитом, а окунуться в атмосферу летнего ужина на веранде дома Болатов совсем несложно.

Фото: WomanHit WomanHit

«Постучись в мою дверь» стал настоящим хитом, тысячи женщин по всему миру с восторгом следили за непростыми отношениями Серкана Болата и Эды Илдыз. Кроме потрясающе красивых актеров и не менее завораживающих пейзажей, в шоу можно найти традиционные рецепты турецкой кухни.

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Обычно эти лакомства не подаются в отелях, зато на кухнях настоящих хозяек они готовятся постоянно.

Кашик (кашык)

Серкан Болат — настоящий ипохондрик, он следит за питанием, чтобы оставаться молодым и здоровым, поэтому основную часть его меню составляют овощи. Традиционный для Турции салат кашик появляется на столе героев несколько раз.

Для его приготовления потребуется:

Разноцветные помидоры — 300 грамм

Пучок петрушки

Красный лук — 1 большая головка

Огурец — 200 грамм

Оливковое масло

Лимон

Острый перец

Кажется, это обычный овощной салат, но изюминка здесь в нарезке: овощи надо нашинковать мелкими кубиками, как на Оливье. Турецкие хозяйки советуют брать томаты нескольких сортов — желтый, розовый, красный, полу зеленый, каждого по штуке.

Лук нарежьте, как можно мельче, петрушку тоже, затем смешайте зелень, оливковое масло, острый перец и сок лимона. Заправьте салат. Кашик готов!

Каридеш гювеч

Это блюдо было на приеме в доме Серкана, оно точно понравится всем, ведь ингредиенты довольно просты.

Для приготовления потребуется

Креветки — 400 грамм

Лук

Болгарский перец

Помидор

Томатный сок — 150 грамм

Шампиньоны — 200 грамм

Чеснок — 2—3 зубчика

Сыр

Соль

Растительное масло

Обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем отправьте к овощам болгарский перец, нашинкованный кубиками, тушите около 7 минут. Добавьте к овощам грибы и тушите их вместе еще 10 минут, отправьте к зажарке томат, нарезанный кубиками и влейте томатный сок.

Добавьте креветки и тушите 5 минут, переложите все в глиняную посуду, посыпьте натертым сыром и тушите еще 15 минут.

Бублик симмит

Для французов утро начинается с круассана, а в Турции — с чашечки кофе и бублика симмит.

Для приготовления потребуется

Мука пшеничная 2,5 стакана

Дрожжи 20 грамм

Масло оливковое 1 столовая ложка

Сахар 1 столовая ложка

Соль

Вода 1 стакан

Кунжут 50 грамм

Патока 1 Ст. ложка (или мед)

Размешайте дрожжи в половине стакана теплой воды вместе с солью и сахаром, добавьте 2 столовые ложки муки, еще раз перемешайте. Поставьте опару в теплое место на 15 минут, затем добавьте в нее растительное масло, просейте муку.

Вымешивайте тесто руками около 10 минут, оно должно быть мягким, но достаточно плотным. Смажьте маслом форму, положите в нее тесто и, накрыв пленкой, оставьте на полтора часа.

Обжарьте на сковороде без масла кунжут до легкого золотистого цвета. Внимательно следите за процессом, чтобы не пережарить семена кунжута. Растворите мед или патоку в стакане воды, раствор должен получиться очень сладким.

Разделите тесто на равные куски, в идеале вес каждого должен быть около 120 граммов. Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий жгут длиной примерно 80 см. Сложите жгут пополам и переплетите в веревочку, оставляя с одной стороны «петельку». Просуньте в петельку свободные концы и скрепите их между собой, замкнув круг.