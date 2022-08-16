Что ест Серкан Болат: три рецепта из сериала «Постучись в мою дверь»

Это шоу стало настоящим хитом, а окунуться в атмосферу летнего ужина на веранде дома Болатов совсем несложно.
«Постучись в мою дверь» стал настоящим хитом, тысячи женщин по всему миру с восторгом следили за непростыми отношениями Серкана Болата и Эды Илдыз. Кроме потрясающе красивых актеров и не менее завораживающих пейзажей, в шоу можно найти традиционные рецепты турецкой кухни.
Обычно эти лакомства не подаются в отелях, зато на кухнях настоящих хозяек они готовятся постоянно.
Серкан Болат — настоящий ипохондрик, он следит за питанием, чтобы оставаться молодым и здоровым, поэтому основную часть его меню составляют овощи. Традиционный для Турции салат кашик появляется на столе героев несколько раз.
Для его приготовления потребуется:
Кажется, это обычный овощной салат, но изюминка здесь в нарезке: овощи надо нашинковать мелкими кубиками, как на Оливье. Турецкие хозяйки советуют брать томаты нескольких сортов — желтый, розовый, красный, полу зеленый, каждого по штуке.
Лук нарежьте, как можно мельче, петрушку тоже, затем смешайте зелень, оливковое масло, острый перец и сок лимона. Заправьте салат. Кашик готов!
Это блюдо было на приеме в доме Серкана, оно точно понравится всем, ведь ингредиенты довольно просты.
Для приготовления потребуется
Обжарьте лук и чеснок до прозрачности, затем отправьте к овощам болгарский перец, нашинкованный кубиками, тушите около 7 минут. Добавьте к овощам грибы и тушите их вместе еще 10 минут, отправьте к зажарке томат, нарезанный кубиками и влейте томатный сок.
Добавьте креветки и тушите 5 минут, переложите все в глиняную посуду, посыпьте натертым сыром и тушите еще 15 минут.
Для французов утро начинается с круассана, а в Турции — с чашечки кофе и бублика симмит.
Для приготовления потребуется
Размешайте дрожжи в половине стакана теплой воды вместе с солью и сахаром, добавьте 2 столовые ложки муки, еще раз перемешайте. Поставьте опару в теплое место на 15 минут, затем добавьте в нее растительное масло, просейте муку.
Вымешивайте тесто руками около 10 минут, оно должно быть мягким, но достаточно плотным. Смажьте маслом форму, положите в нее тесто и, накрыв пленкой, оставьте на полтора часа.
Обжарьте на сковороде без масла кунжут до легкого золотистого цвета. Внимательно следите за процессом, чтобы не пережарить семена кунжута. Растворите мед или патоку в стакане воды, раствор должен получиться очень сладким.
Разделите тесто на равные куски, в идеале вес каждого должен быть около 120 граммов. Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий жгут длиной примерно 80 см. Сложите жгут пополам и переплетите в веревочку, оставляя с одной стороны «петельку». Просуньте в петельку свободные концы и скрепите их между собой, замкнув круг.
Готовый бублик опустите в сладкий раствор, затем обваляйте в кунжуте. Положите бублики на противень и дайте им постоять 20 минут, затем отправьте в духовку, выпекайте 20 минут при 200 градусах.