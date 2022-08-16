5 рецептов оригинальных блюд из арбуза

Лето — вкусная пора. Почему бы не разнообразить свое меню вкуснейшими свежими блюдами из арбуза! Хотим рассказать вам про ТОП-5 рецептов это лета с арбузом. Удивите ими себя и близких!
Ингредиенты:
половина арбуза;
три небольших дыньки разных сортов;
черника(или без) – 250 г;
лайм – 2 шт;
вино – 50 мл;
пудра сахарная – 120 г;
листики мяты.
Дыни, освободив от семечек и кожуры, нарежьте при помощи специальной ложечки небольшими шариками.
Мякоть арбуза разрежьте на некрупные кусочки, по возможности удаляя семечки.
Из лаймов выжмите сок.
Подготовленные дыни и арбуз сложите вместе, добавьте чернику. Засыпьте фруктово-ягодную смесь сахарной пудрой, влейте сок лаймов и вино и оставьте на десять минут. После этого всё хорошо размешайте и оставьте в холодном месте до подачи на стол. Оформите салат листиками мяты.
Вам понадобится:
полкило арбуза;
2 большие ложечки лаймового сока;
мята.
Арбузную мякушку осмотрите на отсутствие косточек. Блендером смешайте арбуз, мяту и лаймовый сок. Для сладости положите сахар. Разлейте приготовленный коктейль по формочкам, положите палочки, чтобы выглядело как мороженное, и отправьте в холодильник (желательно на ночь).
Ингредиенты:
арбуз желтый – 560 г;
имбирный корень – 30 г;
фреш лаймовый – 60 мл;
сироп имбирный – 40 мл;
лед – 160 г;
мята – 50 г;
фреш мандариновый – 120 мл.
Убрать в сторону несколько небольших арбузных ломтиков, т. к. они могут понадобиться для оформления коктейля. Далее необходимо нарезать остальную мякоть арбуза маленькими кусками и переложить в чашу блендера и сделать пюре.
Влить мандариновый фреш и имбирный сироп, добавить листья мяты, затем очистить от кожицы имбирный корень и измельчить его.
Поместить имбирь в чашу блендера, добавить лаймовый фреш и взбивать ингредиенты в течение 5 минут, затем процедить напиток.
Насыпать в стаканы лед и влить коктейль, украсить ломтиками арбуза.
Нам понадобится:
арбуз — 2 кг;
кукурузный крахмал — 50 г;
сахар — 100 г;
семечки аниса — 1 маленькая ложечка;
лимонный сок — 2 маленькие ложечки.
Арбуз почистите от косточек и блендером взбейте в пюре. Процедите ситом. Четверть получившегося сока необходимо смешать с крахмалом. Остальной сок вылить в кастрюльку и довести до кипения, добавив туда сахар и анис.
Ранее убранный сок арбуза с крахмалом вылейте в кастрюльку. Варите, помешивая три минуты. После этого нужно добавить сок лимона и снять кастрюльку с огня. Возьмите сито и с его помощью разлейте массу по чашечкам и остудите.
Положите десерт в холодильник на три часа. При подаче блюда можно посыпать пудинг фисташками, стружкой из шоколада, корицей и всем, чем пожелаете!
Этот смузи получится более густым и полезным, если дополнительно добавить в него измельченные овсяные хлопья или ростки пшеницы.
Ингредиенты:
апельсиновый фреш – 260 мл;
малина – 120 г;
ростки пшеницы – 60 г;
лед – 140 г;
арбуз – 180 г;
мандариновый фреш – 150 мл;
банан мягкий – 120 г;
экстракт ванили – 4 мл;
клубника – 90 г.
Пересыпать пшеничные ростки в чашу блендера, затем добавить мякоть банана, нарезанную маленькими кусочками, ингредиенты взбить до состояния пюре, влить экстракт ванили.
Помельче нарезать арбуз и переложить в ту же посуду, затем промыть ягоды и добавить к остальным компонентам, влить фреш, насыпать лед и взбивать смузи еще несколько минут.
Теперь арбузный смузи с малиной и бананом нужно перелить в бокалы, украсить освежающий напиток плодами клубники или арбузными ломтиками, подавать на завтрак.