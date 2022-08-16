5 рецептов оригинальных блюд из арбуза

Лето — вкусная пора. Почему бы не разнообразить свое меню вкуснейшими свежими блюдами из арбуза! Хотим рассказать вам про ТОП-5 рецептов это лета с арбузом. Удивите ими себя и близких!

Фото: Inc-news Inc-news

Фруктовый салат с арбузом

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Ингредиенты:

половина арбуза;

три небольших дыньки разных сортов;

черника(или без) – 250 г;

лайм – 2 шт;

вино – 50 мл;

пудра сахарная – 120 г;

листики мяты.

Дыни, освободив от семечек и кожуры, нарежьте при помощи специальной ложечки небольшими шариками.

Мякоть арбуза разрежьте на некрупные кусочки, по возможности удаляя семечки.

Из лаймов выжмите сок.

Подготовленные дыни и арбуз сложите вместе, добавьте чернику. Засыпьте фруктово-ягодную смесь сахарной пудрой, влейте сок лаймов и вино и оставьте на десять минут. После этого всё хорошо размешайте и оставьте в холодном месте до подачи на стол. Оформите салат листиками мяты.

Арбузный лёд

Вам понадобится:

полкило арбуза;

2 большие ложечки лаймового сока;

мята.

Арбузную мякушку осмотрите на отсутствие косточек. Блендером смешайте арбуз, мяту и лаймовый сок. Для сладости положите сахар. Разлейте приготовленный коктейль по формочкам, положите палочки, чтобы выглядело как мороженное, и отправьте в холодильник (желательно на ночь).

Арбузно-имбирный коктейль с мятой

Ингредиенты:

арбуз желтый – 560 г;

имбирный корень – 30 г;

фреш лаймовый – 60 мл;

сироп имбирный – 40 мл;

лед – 160 г;

мята – 50 г;

фреш мандариновый – 120 мл.

Убрать в сторону несколько небольших арбузных ломтиков, т. к. они могут понадобиться для оформления коктейля. Далее необходимо нарезать остальную мякоть арбуза маленькими кусками и переложить в чашу блендера и сделать пюре.

Влить мандариновый фреш и имбирный сироп, добавить листья мяты, затем очистить от кожицы имбирный корень и измельчить его.

Поместить имбирь в чашу блендера, добавить лаймовый фреш и взбивать ингредиенты в течение 5 минут, затем процедить напиток.

Насыпать в стаканы лед и влить коктейль, украсить ломтиками арбуза.

Арбузный пудинг

Нам понадобится:

арбуз — 2 кг;

кукурузный крахмал — 50 г;

сахар — 100 г;

семечки аниса — 1 маленькая ложечка;

лимонный сок — 2 маленькие ложечки.

Арбуз почистите от косточек и блендером взбейте в пюре. Процедите ситом. Четверть получившегося сока необходимо смешать с крахмалом. Остальной сок вылить в кастрюльку и довести до кипения, добавив туда сахар и анис.

Ранее убранный сок арбуза с крахмалом вылейте в кастрюльку. Варите, помешивая три минуты. После этого нужно добавить сок лимона и снять кастрюльку с огня. Возьмите сито и с его помощью разлейте массу по чашечкам и остудите.

Положите десерт в холодильник на три часа. При подаче блюда можно посыпать пудинг фисташками, стружкой из шоколада, корицей и всем, чем пожелаете!

Смузи с арбузом, малиной и бананом

Этот смузи получится более густым и полезным, если дополнительно добавить в него измельченные овсяные хлопья или ростки пшеницы.

Ингредиенты:

апельсиновый фреш – 260 мл;

малина – 120 г;

ростки пшеницы – 60 г;

лед – 140 г;

арбуз – 180 г;

мандариновый фреш – 150 мл;

банан мягкий – 120 г;

экстракт ванили – 4 мл;

клубника – 90 г.

Пересыпать пшеничные ростки в чашу блендера, затем добавить мякоть банана, нарезанную маленькими кусочками, ингредиенты взбить до состояния пюре, влить экстракт ванили.

Помельче нарезать арбуз и переложить в ту же посуду, затем промыть ягоды и добавить к остальным компонентам, влить фреш, насыпать лед и взбивать смузи еще несколько минут.