Восточные сладости: разновидности, польза и критерии выбора

Восточные лакомства – кондитерские изделия, характерные для кухонь народов Средней Азии и Закавказья. Главная отличительная их особенность кроется в сочетании пряностей и добавок, несвойственных кухням Европы. Всего существует более двухсот разновидностей сладостей.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Среди самых популярных и известных можно выделить халву, рахат-лукум, пахлаву и шербет. При этом в каждой из стран есть особые традиции по их изготовлению. Поэтому чтобы определиться с выбором подходящего лакомства стоит изучить основные их разновидности, пользу и ключевые нюансы подбора.

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Разновидности

Всего выделяют три разновидности восточных лакомств:

карамели;

мягкие конфеты;

мучные изделия.

К первому типу относят сладости, что изготовлены на основе полуфабрикатов карамельного производства с различными добавками. Также сюда можно добавить изделия на основе орехов или ядер некоторых плодов, посыпанных сахаром или солью. Наиболее известными считаются козинак, грильяж из миндаля и нават.

Что касается мягких конфет, они производятся с использованием сахара, муки, орехов или сухофруктов. Наибольшую популярность в европейских странах приобрели такие лакомства, как лукум, нуга и шербет. Первое кондитерское изделие имеет, как правило, студенистую консистенцию. Нуга может быть мягкой, твердой и тянущейся, а шербет представляет собой цветную ореховую помадку, изготовленную из фруктово-сливочной основы.

Мучные изделия изготавливаются из муки высшего или первого сортов с добавлением различных пряностей, в частности, орехов, меда, сухих фруктов и прочего сырья. Наиболее распространенными считаются следующие сладости:

чак-чак – изготавливается из жареных кусков теста, которые в последующем заливаются горячим медом;

курабье – печенье изготавливается из мухи, яиц, сахара, а для придания ему отличительного вкуса добавляется в состав шафран, который и делает выпечку столь необычайно вкусной;

ореховые трубочки;

шакер-чокер – разновидность печенья, отличающаяся нежностью и рассыпчатостью, имеет хрустящую золотистую корочку и нежную мякоть;

струдель – представляет собой слоеный рулет с начинкой, который выпекают из вытяжного (листового теста).

Особо стоит отметить такое необычное грузинское национальное лакомство, как чурчхела. Основой этого лакомства выступают орехи, чаще всего грецкие, которые покрываются сгущенным виноградным соком. Отличается необычным внешним видом – орехи нанизывают на нитки, поэтому чурчхелу вряд ли можно перепутать с другими сладостями.

Польза и вред

Сколько бы ни прошло времени, но интерес к восточным сладостям вряд ли когда-либо угаснет. Такая любовь к кондитерским изделиям Востока объясняется не только невероятным вкусом и необычным внешним видом, но и огромной пользой для человеческого организма. Среди основных полезных качеств лакомств можно выделить:

стимулирование работы мозга;

улучшение самочувствия – во время употребления сладостей в кровь выбрасывается гормон эндорфин, который считается гормоном счастья и приносит человеку удовольствие;

восстановление желудочно-кишечного тракта;

укрепление волос;

повышение половой функции у мужчин и женщин;

увеличение работоспособности;

укрепление иммунитета;

нормализация водно-солевого баланса;

улучшение сна.

Согласно многим медицинским исследованиям, польза от употребления восточных лакомств в несколько раз превосходит пользу от других типов выпечки. Однако и они имеют некоторые вредные свойства, главными из которых, например, выступает высокая калорийность.

Так как в состав многих сладостей входит большое количество быстроусвояемых углеводов, есть риск развития ожирения и сахарного диабета. Поэтому людям, склонным к этим заболеваниям, стоит употреблять восточные, да и любые другие кондитерские изделия с особой осторожностью. Также стоит ограничить их тем, кто ведет малоактивный образ жизни.

Как выбрать?

Прежде всего, стоит покупать только качественные изделия в проверенных и надежных магазинах. Например, купить пахлаву можно в интернет-магазине Озон по ссылке: https://www.ozon.ru/category/pahlava-35046/. Продукция произведена исключительно из натуральных и безопасных для здоровья ингредиентов по современным технологиям. На выбор есть несколько разновидностей пахлавы, которые отличаются как вкусовыми качествами, так и внешним видом.

Лучше всего покупать лакомства в упаковке. Так у покупателя будет возможность ознакомиться с составом, сроком годности и производителем. При этом стоит помнить, что во многих восточных кондитерских изделиях используются орехи, а это может вызвать приступ сильной аллергии, если у человека, съевшего лакомство, имеется склонность к таким заболеваниям.

Также нельзя забывать и о том, что некоторые производители (иногда даже известные) используют в процессе производства вместо натуральных ингредиентов, способных принести организму пользу, искусственные добавки. Такая подмена может сильно подорвать здоровье человека. И хотя натуральные сладости стоят значительно дороже, все же лучше выложить побольше денег за качественный и полезный товар, чем купить полкилограмма сомнительного заменителя, способного привести к больничной койке.