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3 часа назад

Ароматная, запеченная: готовим вкусную кукурузу

Крестьянская жизнь

Повар Коте Оганезов рассказал, как приготовить вкусную кукурузу.

Ароматная, запеченная: готовим вкусную кукурузу
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Вам понадобится:

- любимая зелень – 1 пучок;

- чеснок – 2–3 зубчика;

- сливочное масло – 100 г;

- сыр – 100 г;

- кукуруза – 5–6 початков.

Мелко нашинкуйте пучок петрушки и чеснок. Смешайте петрушку и чеснок со сливочным маслом. Добавьте любой тертый сыр. Все перемешайте.

Теперь возьмите кукурузу и снимите с нее верхний слой. Но ни в коем случае не отрывайте листья до конца. Смажьте початки получившейся массой и закройте листовой оберткой.

Заверните каждую кукурузу в лист фольги и уберите все в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.

Приятного аппетита!

Еда,
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