Сушим овощи и фрукты на солнце: как это сделать правильно

Если ваши усилия оправдались и получилось собрать большой урожай, то возникает резонный вопрос – как теперь сохранить все это добро. Классический способ – закатывать в банки или хранить в морозильной камере. Про сушку почему-то забывают. А ведь при таком способе заготовок овощи и фрукты сохраняют намного больше полезных веществ.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Чтобы подготовить закрутку, приходится заливать кипящей водой, а это прямая смерть витамину С и прочим нутриентам. Кроме того, овощи пропитываются маринадом и теряют свой натуральный вкус. При сушке испарение влаги идет постепенно и при естественной температуре, поэтому большая часть полезных веществ остается. В частности, сухофрукты являются богатым источником калия, магния, железа, цинка, кальция.

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Единственный минус этого способа – повышается калорийность продукта. Сушеными заготовками не стоит увлекаться, если вы на диете.

Для сушки с помощью солнца вам понадобится сито или поднос, лучше, если изделие изготовлено из нержавеющего металла размером 150 на 80 см. По краям установите бортики, можно прибить обычные деревянные рейки толщиной в 4–5 сантиметров. Снизу по всем четырем углам подноса набивают одинаковые по высоте уголки из досок. Не используйте экраны из оцинкованного металла, которые могут окисляться и оставлять следы на плодах.

Еще один вариант – сделать лоток для сушки из пластикового экрана и марли, туго натянутой на ободок.

Далее подготовьте фрукты или овощи, которые собрались сушить. Плоды должны быть зрелыми, без следов гниения. Почистите их и нарежьте тонкими ломтиками. Это очень важно, стоит оставить большой кусок – он напитает влаги и загниет. Старайтесь, чтобы все кусочки были одного размера – тогда и высушатся они одновременно.

Перед тем, как разложить, опрыскайте овощи соленой водой, а фрукты – подслащенной.

Затем раскладывайте кусочки на подносе, но так, чтобы они не касались друг друга. Сверху формы можно закрыть стеклом, чтобы усилить действие солнечных лучей. Главное – оставить зазор для циркуляции воздуха. Можно обойтись и простой тонкой марлей, чтобы не садились мухи.

Оставьте поднос на солнце на 3–5 дней. Некоторым овощам потребуется больше времени, другим – меньше. Все зависит от температуры воздуха и влажности. На ночь поднос обязательно надо убирать, иначе утром выпадет роса и снова намочит ваши заготовки. Периодически придется перемешивать кусочки овощей и фруктов на сушке, чтобы процесс шел равномерно. После того, как вся влага испарится – заготовки складывайте в пластиковые контейнеры с плотной прилегающей крышкой или в бумажные пакетики на застежках.

Регулярно проверяйте наличие плесени на фруктах в течение первых нескольких недель хранения и выбросьте любые подозрительные ломтики. Кстати, хранить сушеные заготовки лучше порциями – если один кусочек покроется плесенью, она не погубит все ваши труды.

На всякий случай перед уборкой на хранение пастеризуйте готовые сухофрукты и засушенные овощи. Для этого подержите их в морозильной камере несколько дней. Так, даже если заготовки были заражены яйцами насекомых – они вымерзнут.

Некоторые особо сладкие фрукты – груши, сливы, яблоки – могут слипаться. Попробуйте обвалять их в сахаре, а затем сложить в стеклянную банку с плотной крышкой.

Мелкие помидоры лучше сушить на солнце, разрезая пополам, посыпая морской солью и покрывая сеткой (расположите сетку над помидорами так, чтобы она их не касалась).