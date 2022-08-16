Роскачество назвало лучшие марки сыра

Специалисты Роскачества назвали лучшие марки сыра, которые можно найти в магазинах в различных регионах нашей страны. По итогам масштабного исследования такие образцы были признаны настоящими и натуральными, а в их составе не было найдено пальмового масла, которое часто добавляют нерадивые производители, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалистов, в ходе проверки исследованы были более ста популярных торговых марок сыра, представленных на российском рынке. Это были как сыр «Российский», который является наиболее популярным среди наших граждан, так и разновидности «Голландский», «Тильзитер», «Гауда» и «Эдам».

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Впрочем, акцент был сделан именно на голландском сыре, которого было закуплено для проверки едва ли не больше других. Исследование организации, которая аккредитована правительством РФ, показало, что полностью отвечают всем требованиям лишь 13 марок из тридцати. Остальные рекомендовать к покупке нельзя.

Эксперты отмечают, что в последнее время на рынке стало появляться все больше фальсифицированных сыров. В погоне за прибылью и в стремлении сэкономить производители добавляют в такой продукт растительные жиры, а потому называть это настоящим сыром уже никак нельзя.

Чаще всего речь идет о пальмовом масле, которое используют при приготовлении сыра нерадивые производители. При этом низкая цена не всегда говорит о том, что на полке лежит подделка, так же, как и высокая цена не всегда гарантирует качество.

В целом Роскачество подытожило, что тринадцать торговых марок точно могут быть рекомендованы к покупке. Таковыми оказались сыр голландский под марками «Сыробогатов», «Белебеевский», «Круглый год» и «Красная цена». Также в список лучших попали сыры «То, что надо!», «Фасоль», «СОАО «Беловежские сыры», «Брюкке», «Моя цена», «Ичалки», «Староминский сыродел» и «Слуцкий сыродельный комбинат» с «Первым делом».