Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Эти блюда отлично подойдут, если вечером одолел неожиданный голод.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Диетологи напоминают, что последний перекус стоит устраивать за 2—3 часа для сна. При этом ругать себя за съеденное вечером точно не стоит, но, если вы следите за фигурой, то перекус стоит сделать легким и полезным. Выбирайте белковые продукты в сочетании с растительной клетчаткой — от такого блюда вы точно не поправитесь, а ночью не будет мучить изжога и бессонница.

Видео дня

Квашеная капуста

В этом продукте почти нет калорий, зато множество витаминов и микроэлементов. Кроме того, капуста положительно влияет на пищеварение, помогает кишечнику и улучшает перистальтику. Дополните капусту цельнозерновым хлебцем, чтобы насыщение пришло быстрее: в нем содержится много нерастворимой клетчатки, которая работает, как настоящая щетка для кишечника.

Куриная грудка и салат из свежих овощей

Идеальный ужин, по мнению диетологов, должен содержать достаточное количество белка и клетчатки. Поэтому постное мясо птицы и овощи — отличный вариант. Грудку можно отварить или запечь, а, чтобы она не казалась такой сухой, дополнить салатом из огурцов, томатов и зелени.

Коктейль из протеина

Протеиновые напитки используют не только спортсмены, но и те, кто следит за здоровьем. Дневную дозу белка довольно трудно набрать обычной пищей, об этом знают все худеющие, зато всего один стакан коктейля на основе сывороточного изолята содержит около 20—30 грамм протеина. Можно подобрать вкус по душе: ванильный, шоколадный, фруктовый. Помните, что разведенный молоком протеин усваивается хуже и содержит больше калорий, поэтому делайте напитки на основе воды или растительного молока — фундучного, кокосового, бананового.

Чашка творога

Творог — один из самых богатых белком продуктов, а если не заправлять его жирной сметаной, то еще и вполне диетический. Не нужно выбирать обезжиренный варианты, они могут привести к проблемам с желудком и гормональному сбою. Специалисты советуют остановиться на 5% твороге, от него вы точно не поправитесь.

Белковый омлет

И снова о белках. В одном яйце содержится около 3% холестерина, поэтому яичницу лучше оставить для завтрака, а на ужин можно приготовить омлет из белков. Если добавить пару ложек молока, блюдо получится нежным и очень вкусным, а еще ярче его сделает свежая зелень или томаты.

Ягоды и цитрусовые