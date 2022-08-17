Составлено меню типичного завтрака горожан

Как рассказал замглавы комитета по внешним связям северной столицы Сергей Марков , главными составляющими петербургского завтрака стали каши в различных интерпретациях, сырники и блины. Среди последних, например, розовые блины Арины Родионовны, которые она готовила для Александра Пушкина с добавлением свекольного сока.

"Музей очень тщательно подходил к рецептуре и потом категорически отвергал предложения упростить рецепт. Сказал: 18 грамм кофе и никаких уменьшений, как иногда баристы экономят и в эспрессо вместо 8 грамм кладут 5. В петербургском должно быть 18 грамм, потому что считается, что в Петербурге любили крепкий кофе",

Он добавил, что идея продвигать особый петербургский завтрак появилась год назад в рамках Кубка губернатора на звание лучшего шеф-повара. А по инициативе комитета по развитию туризма города меню такого завтрака стали внедрять в отелях во время проведения Петербургского международного экономического форума в этом году. К слову, сейчас петербургский завтрак также предлагают в некоторых ресторанах и кофейнях мегаполиса.