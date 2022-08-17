Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Петербурге составили меню типичного завтрака горожан

Inc-News

Петербургский завтрак жителям и гостям города уже предлагают некоторые заведения общепита.

Составлено меню типичного завтрака горожан
Фото: Inc-NewsInc-News

В Петербурге эксперты из сферы питания разработали меню типичного городского завтрака. Меню создавалось в рамках проекта "Петербургская кухня".

Как рассказал замглавы комитета по внешним связям северной столицы Сергей Марков, главными составляющими петербургского завтрака стали каши в различных интерпретациях, сырники и блины. Среди последних, например, розовые блины Арины Родионовны, которые она готовила для Александра Пушкина с добавлением свекольного сока.

Кроме того, Музей кофе разработал рецептуру бодрящего напитка по-петербургски. Это двойной эспрессо с небольшим количеством воды и молочной пенкой.

"Музей очень тщательно подходил к рецептуре и потом категорически отвергал предложения упростить рецепт. Сказал: 18 грамм кофе и никаких уменьшений, как иногда баристы экономят и в эспрессо вместо 8 грамм кладут 5. В петербургском должно быть 18 грамм, потому что считается, что в Петербурге любили крепкий кофе",

- прокомментировал Марков.

Он добавил, что идея продвигать особый петербургский завтрак появилась год назад в рамках Кубка губернатора на звание лучшего шеф-повара. А по инициативе комитета по развитию туризма города меню такого завтрака стали внедрять в отелях во время проведения Петербургского международного экономического форума в этом году. К слову, сейчас петербургский завтрак также предлагают в некоторых ресторанах и кофейнях мегаполиса.

Еда,Сергей Марков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители