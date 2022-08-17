Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

«Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счёт большого количества эфирных масел, флавоноидов, содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — рассказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.