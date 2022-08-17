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2 часа назад

Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

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Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что некоторые продукты способны продлевать молодость и приносить пользу здоровью.

Диетолог назвала продлевающие молодость продукты
Фото: RT на русскомRT на русском

«Здесь мы можем выделить свежую зелень, которая как раз таки за счёт большого количества эфирных масел, флавоноидов, содержит те самые антиоксиданты, которые помогают из организма выводить избыточные какие-то вредные вещества», — рассказала эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Сдержать процесс старения также можно, добавив в рацион овощей, особенно листовых.

Например, шпинат, капуста кале, брокколи содержат в себе большое количество и антиоксидантов, и эфирных масел, отметила Филиппова.

Еда,Татьяна Филиппова,
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