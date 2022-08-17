Блюда из кабачка, которые понравятся даже детям

Кабачок — овощ с почти нулевой калорийностью, в нем содержится множество витаминов. Диетологи считают, что этот продукт можно есть без ограничений почти всем. Но любят его далеко не многие. Или они просо не успели его распробовать?

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы «подружиться» с кабачком, попробуйте приготовить из него несложные, но очень аппетитные блюда.

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Паста из кабачков

Классическая итальянская паста — это очень вкусно. Но в тарелке может содержаться дневная норма калорий и углеводов. Кроме того, после такой трапезы не редко возникает чувство тяжести и проблемы с кишечником.

Попробуйте заменить пасту из пшеничной муки на кабачки, готовится блюдо быстро, а понравится всей семье.

Ингредиенты

кабачки — 2–3 шт. в зависимости от размера

лук — 1 головка

чеснок — 2 зубчика

томаты — 2 шт.

сахар — 1 ч. л.

зелень по вкусу

растительное масло для жарки

соль, перец по вкусу

тертый сыр для подачи

womanhit.ru

Приготовление

Нарежьте кабачки на терке для моркови по-корейски и отставьте их в сторону на несколько минут, пока овощ дает сок займитесь остальными ингредиентами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок потрите или пропустите через пресс, томаты очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Нагрейте в сковороде масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, а еще через десять минут томаты. Перемешайте, подсластите и отправляйте в сковороду кабачки, предварительно отжав их от лишней воды. Аккуратно перемешайте пасту и дайте ей потомиться несколько минут.

Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром. Можно подавать пасту с обжаренной курицей или сосисками.

Наггетсы из кабачков

Это блюдо очень понравится детям. Главное, добавить в него побольше сыра, так овощные наггетсы съедят даже привередливые малыши.

Ингредиенты

кабачки — 2–3 штуки

чеснок — 2 зубчика

сыр — 300 грамм

яйца — 2 штуки

рисовые хлопья — 1 стакан

соль, перец, итальянские травы и приправы по вкусу

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры и натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость, затем переложите в глубокую миску. Добавьте к массе чеснок, приправы, сыр и рисовую муку. Хорошо перемешайте, затем вбейте в массу яйца и доведите до однородности.

Сформируйте из теста одинаковые наггетсы и отправьте их в разогретую духовку на 20 минут, к блюду подавайте яркие соусы.

Кексы с шоколадной пастой

Да, из кабачков можно приготовить не только закуски и основное блюдо, но и десерты. Никто не догадается, что в тесте спрятаны полезные овощи.

Ингредиенты

кабачки 200–300 грамм

мука 1,5 стакана

сливочное масло (размягченное) полстакана

1 яйцо

шоколадная паста полстакана

сахар ¾ стакана

разрыхлитель для теста

корица пол чайной ложки

цедра 1 лимона

соль

Приготовление

Кабачки вымыть, очистить, натереть на терке. В глубокую миску просейте муку, добавьте разрыхлитель, корицу, соль. В отдельной посуде взбейте масло с сахаром до легкой и пушистой массы, затем добавьте яйцо и снова взбить.