Блюда из кабачка, которые понравятся даже детям

Кабачок — овощ с почти нулевой калорийностью, в нем содержится множество витаминов. Диетологи считают, что этот продукт можно есть без ограничений почти всем. Но любят его далеко не многие. Или они просо не успели его распробовать?
Чтобы «подружиться» с кабачком, попробуйте приготовить из него несложные, но очень аппетитные блюда.
Классическая итальянская паста — это очень вкусно. Но в тарелке может содержаться дневная норма калорий и углеводов. Кроме того, после такой трапезы не редко возникает чувство тяжести и проблемы с кишечником.
Попробуйте заменить пасту из пшеничной муки на кабачки, готовится блюдо быстро, а понравится всей семье.
кабачки — 2–3 шт. в зависимости от размера
лук — 1 головка
чеснок — 2 зубчика
томаты — 2 шт.
сахар — 1 ч. л.
зелень по вкусу
растительное масло для жарки
соль, перец по вкусу
тертый сыр для подачи
Нарежьте кабачки на терке для моркови по-корейски и отставьте их в сторону на несколько минут, пока овощ дает сок займитесь остальными ингредиентами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок потрите или пропустите через пресс, томаты очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Нагрейте в сковороде масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, а еще через десять минут томаты. Перемешайте, подсластите и отправляйте в сковороду кабачки, предварительно отжав их от лишней воды. Аккуратно перемешайте пасту и дайте ей потомиться несколько минут.
Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром. Можно подавать пасту с обжаренной курицей или сосисками.
Это блюдо очень понравится детям. Главное, добавить в него побольше сыра, так овощные наггетсы съедят даже привередливые малыши.
кабачки — 2–3 штуки
чеснок — 2 зубчика
сыр — 300 грамм
яйца — 2 штуки
рисовые хлопья — 1 стакан
соль, перец, итальянские травы и приправы по вкусу
Очистите кабачки от кожуры и натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость, затем переложите в глубокую миску. Добавьте к массе чеснок, приправы, сыр и рисовую муку. Хорошо перемешайте, затем вбейте в массу яйца и доведите до однородности.
Сформируйте из теста одинаковые наггетсы и отправьте их в разогретую духовку на 20 минут, к блюду подавайте яркие соусы.
Да, из кабачков можно приготовить не только закуски и основное блюдо, но и десерты. Никто не догадается, что в тесте спрятаны полезные овощи.
кабачки 200–300 грамм
мука 1,5 стакана
сливочное масло (размягченное) полстакана
1 яйцо
шоколадная паста полстакана
сахар ¾ стакана
разрыхлитель для теста
корица пол чайной ложки
цедра 1 лимона
соль
Кабачки вымыть, очистить, натереть на терке. В глубокую миску просейте муку, добавьте разрыхлитель, корицу, соль. В отдельной посуде взбейте масло с сахаром до легкой и пушистой массы, затем добавьте яйцо и снова взбить.
Добавьте к маслу сухие ингредиенты, кабачки и аккуратно перемешайте. Выложите тесто ложкой в форму для кексов, сверху положите на каждый ложку шоколадной пасты и перемешайте зубочисткой. Отправляйте в духову, разогретую до 200 градусов, обычно они выпекаются около 15—20 минут.