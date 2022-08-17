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39 минут назад

Кексы, паста и наггетсы: блюда из кабачка, которые понравятся даже детям

Кабачок — овощ с почти нулевой калорийностью, в нем содержится множество витаминов. Диетологи считают, что этот продукт можно есть без ограничений почти всем. Но любят его далеко не многие. Или они просо не успели его распробовать?

Блюда из кабачка, которые понравятся даже детям
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы «подружиться» с кабачком, попробуйте приготовить из него несложные, но очень аппетитные блюда.

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Паста из кабачков

Классическая итальянская паста — это очень вкусно. Но в тарелке может содержаться дневная норма калорий и углеводов. Кроме того, после такой трапезы не редко возникает чувство тяжести и проблемы с кишечником.

Попробуйте заменить пасту из пшеничной муки на кабачки, готовится блюдо быстро, а понравится всей семье.

Ингредиенты

кабачки — 2–3 шт. в зависимости от размера

лук — 1 головка

чеснок — 2 зубчика

томаты — 2 шт.

сахар — 1 ч. л.

зелень по вкусу

растительное масло для жарки

соль, перец по вкусу

тертый сыр для подачи

womanhit.ru

Приготовление

Нарежьте кабачки на терке для моркови по-корейски и отставьте их в сторону на несколько минут, пока овощ дает сок займитесь остальными ингредиентами. Лук мелко нашинкуйте, чеснок потрите или пропустите через пресс, томаты очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Нагрейте в сковороде масло, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, а еще через десять минут томаты. Перемешайте, подсластите и отправляйте в сковороду кабачки, предварительно отжав их от лишней воды. Аккуратно перемешайте пасту и дайте ей потомиться несколько минут.

Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром. Можно подавать пасту с обжаренной курицей или сосисками.

Наггетсы из кабачков

Это блюдо очень понравится детям. Главное, добавить в него побольше сыра, так овощные наггетсы съедят даже привередливые малыши.

Ингредиенты

кабачки — 2–3 штуки

чеснок — 2 зубчика

сыр — 300 грамм

яйца — 2 штуки

рисовые хлопья — 1 стакан

соль, перец, итальянские травы и приправы по вкусу

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры и натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость, затем переложите в глубокую миску. Добавьте к массе чеснок, приправы, сыр и рисовую муку. Хорошо перемешайте, затем вбейте в массу яйца и доведите до однородности.

Сформируйте из теста одинаковые наггетсы и отправьте их в разогретую духовку на 20 минут, к блюду подавайте яркие соусы.

Кексы с шоколадной пастой

Да, из кабачков можно приготовить не только закуски и основное блюдо, но и десерты. Никто не догадается, что в тесте спрятаны полезные овощи.

Ингредиенты

кабачки 200–300 грамм

мука 1,5 стакана

сливочное масло (размягченное) полстакана

1 яйцо

шоколадная паста полстакана

сахар ¾ стакана

разрыхлитель для теста

корица пол чайной ложки

цедра 1 лимона

соль

Приготовление

Кабачки вымыть, очистить, натереть на терке. В глубокую миску просейте муку, добавьте разрыхлитель, корицу, соль. В отдельной посуде взбейте масло с сахаром до легкой и пушистой массы, затем добавьте яйцо и снова взбить.

Добавьте к маслу сухие ингредиенты, кабачки и аккуратно перемешайте. Выложите тесто ложкой в форму для кексов, сверху положите на каждый ложку шоколадной пасты и перемешайте зубочисткой. Отправляйте в духову, разогретую до 200 градусов, обычно они выпекаются около 15—20 минут.

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