Кондитер рассказал, как распознать некачественный шоколад

«Есть шоколад гурмэ, а есть индустриальный. В первом обычно содержится купаж из африканских и латиноамериканских бобов. Желательно, чтобы был тростниковый сахар. В составе должно быть написано: какао масса, какао масло, сахар, лецитин. Это продукт, который создает текучесть. Его добавляют меньше, чем один процент. Очень важно какао масло. Это ценнейший продукт. Если хочется делать дешевле и хуже, оно заменяется пальмовыми жирами. Вкус теряется. В составе может быть написано эквивалент какао масла. Но это именно пальмовое масло, только оно может держать форму и стабилизироваться. Проверить, правда ли написана в составе, можно только в лаборатории, а самостоятельно — никак», — сказал Эдуард Лебедев.