Четыре неожиданных преимущества творога для здоровья

Творог обычно или любят, или ненавидят. Тем не менее этот нежирный продукт может обеспечить несколько преимуществ для организма.

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В твороге содержится много белка и мало жира. Поэтому отрицать тот факт, что он полезен для здоровья, точно нельзя. Вот к каким последствиям вам нужно быть готовым, если собираетесь включить его в свой рацион.

Получение организмом белка. В одной чашке 2%-ного творога - примерно 24 г белка. Кроме того, в твороге содержится мало сахара (примерно 9 г), поэтому вы легко можете его есть с мёдом или фруктами.

Снижение веса. Научные исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием белка помогает похудеть. Это связано с тем, что белок даёт ощущение сытости на долгое время. Также творог - отличная замена сладким десертам.

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Получение заряда кальция. Одна чашка 2%-ного творога может содержать 227 мг кальция, а это примерно 18 % от суточной нормы. Кальций помогает поддерживать здоровье костей, гормональный фон, участвует в профилактике и лечении некоторых болезней.

Потребление небольшого количества жира. Вместе с одной чашкой творога вы получите 24,5 г белка (столько же, сколько в сыре чеддер) и всего 5 г жира (с чеддером - 35 г).