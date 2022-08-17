Диетолог рассказала о вредных для костей продуктах

Продукты с содержанием железа, алкоголь и напитки, в составе которых есть кофеин, могут мешать усвоению кальция. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
"Кофеиносодержащие напитки нарушают усвоение кальция, поэтому если человек пьет крепкий чай или кофе, то хорошо бы это делать не вместе с продуктами, который этот кальций содержат",
– советует эксперт.
Кроме того, диетолог не рекомендует сочетать молочные продукты с алкоголем.
"Это не приведет к каким-то проблемам, если это разовая ситуация, если это иногда происходит. Но если это регулярная история, то это может приводить к нарушению усвоения кальция",
– говорит Круглова.
Сочетание таких продуктов способно привести к дефициту кальция в организме и нарушению плотности костной ткани, предупреждает врач. Мешать усвоению этого элемента также может дефицит витамина D. Чаще всего его нехватка развивается в осенний, зимний и весенний периоды, указала эксперт.