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4 минуты назад

Диетолог рассказала о вредных для костей продуктах

Москва24

Продукты с содержанием железа, алкоголь и напитки, в составе которых есть кофеин, могут мешать усвоению кальция. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Диетолог рассказала о вредных для костей продуктах
Фото: m24.rum24.ru

"Кофеиносодержащие напитки нарушают усвоение кальция, поэтому если человек пьет крепкий чай или кофе, то хорошо бы это делать не вместе с продуктами, который этот кальций содержат",

– советует эксперт.

Кроме того, диетолог не рекомендует сочетать молочные продукты с алкоголем.

"Это не приведет к каким-то проблемам, если это разовая ситуация, если это иногда происходит. Но если это регулярная история, то это может приводить к нарушению усвоения кальция",

– говорит Круглова.

Сочетание таких продуктов способно привести к дефициту кальция в организме и нарушению плотности костной ткани, предупреждает врач. Мешать усвоению этого элемента также может дефицит витамина D. Чаще всего его нехватка развивается в осенний, зимний и весенний периоды, указала эксперт.

Еда,Наталья Круглова,
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