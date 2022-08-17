Топ-3 рецепта: что делать с кабачками

Лето - сезон овощей и фруктов. Не использовать их в ежедневной готовке было бы большой ошибкой. Однако однообразие быстро "приедается" и хочется попробовать что-то новенькое, а фантазия уже исчерпана. На такой случай"Рамблер" подготовил три разнообразных рецепты блюд, которые можно приготовить из кабачков.
Кабачковые оладьи
- 500 г кабачка
- 3 столовых ложки муки
- 2 яйца
- 2 зубчика чеснока
- Соль и специи по вкусу
- На крупной терке натрите кабачок, отожмите из полученной массы жидкость.
- Добавьте к тертому кабачку яйца, чеснок и муку и перемешайте.
- Смажьте сковороду подсолнечным маслом. Кабачковую смесь выкладывайте ложкой на разогретую сковороду.
- Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.
Подать оладьи можно со сметаной.
Кабачковая икра
- 400 г кабачков
- 100 г моркови
- 100 г помидоров
- 100 г лука
- 3 зубчика чеснока
- Соль, перец и специи по вкусу
- Половина чайной ложки сахара
- Промойте, просушите овощи.
- Очистите чеснок, лук, морковь и кабачки.
- Помидоры слегка надрежьте и залейте кипятком. Спустя несколько минут снимите с них кожу.
- Порежьте лук, морковь и обжарьте слегка на растительном масле.
- В сковороду к овощам добавьте помидоры и еще немного обжарьте.
- Переложите пережарку в кастрюлю, добавьте туда же нарезанные кабачки. К овощам добавьте сахар, соль и специи. Тушите овощную смесь до готовности.
- Пюрируйте тушеные овощи с помощью блендера прямо в кастрюле. Как только смесь дойдет до кипения, выключайте плиту.
Икру можно подавать как горячей, так и холодной. В качестве соуса к основному блюду, гарнира или просто намазать на хлеб.
Если вы хотите закрыть икру в банках на зиму, не забудьте о стерилизации банок и добавьте немного уксуса.
Фаршированные кабачки
- 2 молодых кабачка
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 30 г сыра
- 300 г куриной грудки
- Соль, перец и специи по вкусу
- Овощи промойте и просушите. Морковь и лук очистите. Перец очистите от семян. Грудку промойте под холодной водой и просушите.
- Кабачки разрежьте вдоль на две половины и аккуратно вытащите мякоть, чтобы получились своеобразные "лодочки".
- Курицу, мякоть кабачка и оставшиеся овощи нарежьте мелкими кубиками и протушите около 5 минут.
- В это время отварите кабачки тоже буквально в течение 5 минут, чтобы они стали мягче.
- Нафаршируйте половинки кабачков тушеными овощами с курицей, присыпьте тертым сыром сверху и отправьте их в духовку на 20 минут при 200 градусах.