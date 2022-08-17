Топ-3 рецепта: что делать с кабачками

Лето - сезон овощей и фруктов. Не использовать их в ежедневной готовке было бы большой ошибкой. Однако однообразие быстро "приедается" и хочется попробовать что-то новенькое, а фантазия уже исчерпана. На такой случай"Рамблер" подготовил три разнообразных рецепты блюд, которые можно приготовить из кабачков.

Кабачковые оладьи

Вам понадобится:

500 г кабачка

3 столовых ложки муки

2 яйца

2 зубчика чеснока

Соль и специи по вкусу

Приготовление

На крупной терке натрите кабачок, отожмите из полученной массы жидкость. Добавьте к тертому кабачку яйца, чеснок и муку и перемешайте. Смажьте сковороду подсолнечным маслом. Кабачковую смесь выкладывайте ложкой на разогретую сковороду. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Подать оладьи можно со сметаной.

Кабачковая икра

Вам понадобится:

400 г кабачков

100 г моркови

100 г помидоров

100 г лука

3 зубчика чеснока

Соль, перец и специи по вкусу

Половина чайной ложки сахара

Приготовление

Промойте, просушите овощи. Очистите чеснок, лук, морковь и кабачки. Помидоры слегка надрежьте и залейте кипятком. Спустя несколько минут снимите с них кожу. Порежьте лук, морковь и обжарьте слегка на растительном масле. В сковороду к овощам добавьте помидоры и еще немного обжарьте. Переложите пережарку в кастрюлю, добавьте туда же нарезанные кабачки. К овощам добавьте сахар, соль и специи. Тушите овощную смесь до готовности. Пюрируйте тушеные овощи с помощью блендера прямо в кастрюле. Как только смесь дойдет до кипения, выключайте плиту.

Икру можно подавать как горячей, так и холодной. В качестве соуса к основному блюду, гарнира или просто намазать на хлеб.

Если вы хотите закрыть икру в банках на зиму, не забудьте о стерилизации банок и добавьте немного уксуса.

Фаршированные кабачки

Вам понадобится:

2 молодых кабачка

1 луковица

1 морковь

1 болгарский перец

30 г сыра

300 г куриной грудки

Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление

Овощи промойте и просушите. Морковь и лук очистите. Перец очистите от семян. Грудку промойте под холодной водой и просушите. Кабачки разрежьте вдоль на две половины и аккуратно вытащите мякоть, чтобы получились своеобразные "лодочки". Курицу, мякоть кабачка и оставшиеся овощи нарежьте мелкими кубиками и протушите около 5 минут. В это время отварите кабачки тоже буквально в течение 5 минут, чтобы они стали мягче. Нафаршируйте половинки кабачков тушеными овощами с курицей, присыпьте тертым сыром сверху и отправьте их в духовку на 20 минут при 200 градусах.