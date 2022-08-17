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2 часа назад

Топ-3 рецепта: что делать с кабачками

Мира Маркина

Лето - сезон овощей и фруктов. Не использовать их в ежедневной готовке было бы большой ошибкой. Однако однообразие быстро "приедается" и хочется попробовать что-то новенькое, а фантазия уже исчерпана. На такой случай"Рамблер" подготовил три разнообразных рецепты блюд, которые можно приготовить из кабачков.

Топ-3 рецепта: что делать с кабачками
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Кабачковые оладьи

Вам понадобится:

  • 500 г кабачка
  • 3 столовых ложки муки
  • 2 яйца
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и специи по вкусу

Приготовление

  1. На крупной терке натрите кабачок, отожмите из полученной массы жидкость.
  2. Добавьте к тертому кабачку яйца, чеснок и муку и перемешайте.
  3. Смажьте сковороду подсолнечным маслом. Кабачковую смесь выкладывайте ложкой на разогретую сковороду.
  4. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Подать оладьи можно со сметаной.

Кабачковая икра

Вам понадобится:

  • 400 г кабачков
  • 100 г моркови
  • 100 г помидоров
  • 100 г лука
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль, перец и специи по вкусу
  • Половина чайной ложки сахара

Приготовление

  1. Промойте, просушите овощи.
  2. Очистите чеснок, лук, морковь и кабачки.
  3. Помидоры слегка надрежьте и залейте кипятком. Спустя несколько минут снимите с них кожу.
  4. Порежьте лук, морковь и обжарьте слегка на растительном масле.
  5. В сковороду к овощам добавьте помидоры и еще немного обжарьте.
  6. Переложите пережарку в кастрюлю, добавьте туда же нарезанные кабачки. К овощам добавьте сахар, соль и специи. Тушите овощную смесь до готовности.
  7. Пюрируйте тушеные овощи с помощью блендера прямо в кастрюле. Как только смесь дойдет до кипения, выключайте плиту.

Икру можно подавать как горячей, так и холодной. В качестве соуса к основному блюду, гарнира или просто намазать на хлеб.

Если вы хотите закрыть икру в банках на зиму, не забудьте о стерилизации банок и добавьте немного уксуса.

Фаршированные кабачки

Вам понадобится:

  • 2 молодых кабачка
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • 30 г сыра
  • 300 г куриной грудки
  • Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление

  1. Овощи промойте и просушите. Морковь и лук очистите. Перец очистите от семян. Грудку промойте под холодной водой и просушите.
  2. Кабачки разрежьте вдоль на две половины и аккуратно вытащите мякоть, чтобы получились своеобразные "лодочки".
  3. Курицу, мякоть кабачка и оставшиеся овощи нарежьте мелкими кубиками и протушите около 5 минут.
  4. В это время отварите кабачки тоже буквально в течение 5 минут, чтобы они стали мягче.
  5. Нафаршируйте половинки кабачков тушеными овощами с курицей, присыпьте тертым сыром сверху и отправьте их в духовку на 20 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

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