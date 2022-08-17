Ученые назвали продукты, снижающие риск рака груди

«В исследовании участвовали 3210 женщин, которые были разделены на две группы. Первая регулярно потребляла продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, а вторая группа была контрольной и питалась, как обычно. Результаты эксперимента показали, что частое потребление различных ПНЖК значительно снижает риск развития рака молочной железы. Особенно заметный эффект оказывали линолевая кислота и n-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богаты морская рыба и морепродукты»,