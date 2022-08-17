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2 часа назад

Ученые назвали продукты, снижающие риск рака груди

Ura.Ru

Ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу пришли к выводу, что употребление продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) снижает риск рака груди. К этим продуктам относятся жирная рыба и яйца.

Ученые назвали продукты, снижающие риск рака груди
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В исследовании участвовали 3210 женщин, которые были разделены на две группы. Первая регулярно потребляла продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, а вторая группа была контрольной и питалась, как обычно. Результаты эксперимента показали, что частое потребление различных ПНЖК значительно снижает риск развития рака молочной железы. Особенно заметный эффект оказывали линолевая кислота и n-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богаты морская рыба и морепродукты»,

— передает «Ридус» данные исследования.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил, что регулярное употребление помидоров также снижает риск развития рака. В Минздраве РФ сообщили, что к развитию рака ведет курение, алкоголь и неправильное употребление мясных и колбасных изделий.

Еда,Минздрав РФ,
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