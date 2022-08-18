Что сделать с яблоками, чтобы не испортились

Подходит к концу дачный сезон, и к вам наверняка уже несколько раз приходили родственники или знакомые с вопросом о том, будете ли вы брать их яблоки с дачи. Как правило, они лежат довольно долго, так как из них ничего не успевают сделать, а потом гнилые яблоки выкидывают. “Рамблер” подготовил простые рецепты, которые можно воплотить в жизнь, чтобы яблоки не испортились.
Этот пирог можно приготовить тем, кто любит выпечку, но очень не хочет заморачиваться с приготовлением теста.
Ингредиенты:
Яблоки - 4 штуки
Яйцо - 3 штуки
Мука - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Сливочное масло - 1 столовая ложка
Приготовление:
Нарежьте яблоки кубиками. Если вы хотите, чтобы пирог получился более воздушным, то режьте яблоки мелко. Если вы любите хрустящую корочку, то яблоки должны быть более крупными. В отдельной миске смешайте яйца, муку и сахар. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Первым слоем выкладывайте яблоки, а потом залейте их тестом. Выпекать 35-40 минут в духовке на 180 градусах. Если пирог будет подгорать, уменьшайте температуру. После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой и корицей.
Этот десерт готовится просто и быстро, а хранится в морозилке он довольно долго. Можно подавать вместе с фруктами и выпечкой.
Ингредиенты:
Яблоки - 5 штук
Лимоны - 3 штуки
Ванильный сахар - 2 столовые ложки
Вода - 1 стакан
Фруктоза - 2 чайные ложки
Приготовление:
Яблоки нужно очистить от кожуры и семян, а потом нарезать дольками. Положите их в миску и залейте половиной стакана холодной воды, туда же добавьте фруктозу и выжмите сок лимона. Дайте яблокам полежать, а потом содержимое миски отправьте в сотейник и тушите, пока яблоки не будут мягкими. Когда яблоки будут более мягкими, возьмите блендер и смешайте все в пюре. Содержимое положите в холодильник на 3-5 часов.
Когда время будет подходить к концу, возьмите маленький сотейник, налейте туда полстакана воды, ванильный сахар и сок двух лимонов. Доведите до кипения, размешайте и дайте остыть, а потом залейте массу в пюре из яблок. Размешайте и поставьте в морозильную камеру. Там будет храниться ваш сорбет.
Это — любимый зимний десерт многих детей. Его продают на ярмарках, и яблоки привлекают своим ярко-красным цветом. На самом деле их можно сделать дома, и если добавить туда пищевой краситель, яблоки будут всех цветов радуги.
Ингредиенты:
Яблоки - 5 штук
Холодная вода - 5 столовых ложек
Сахар - 1 стакан
Приготовление:
Возьмите сотейник с толстым дном, насыпьте туда сахар и добавьте воды. Поставьте на небольшой огонь и дождитесь, пока его содержимое закипит. После этого уменьшите огонь и варите еще 4-5 минут на очень медленном огне, постепенно помешивая. Яблоки помойте и наденьте на небольшую деревянную палочку, окуните в карамель и проверните его медленно, чтобы карамель немного застыла на нем. Поставьте яблоки остывать на пергамент.
Чтобы карамель была красной, добавьте в нее пищевой краситель. Перед остыванием яблоки можно обвалять в шоколаде, цветной посыпке или орехах.