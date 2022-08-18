Спортивный врач рассказала о пользе чернослива

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига рассказала о пользе чернослива для женского здоровья.

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Употребление чернослива связано с долголетием, считает врач. Всего 50 граммов чернослива ежедневно укрепляет кости, поддерживая их минеральную плотность. Полифенолы в составе чернослива положительно влияют на сердце.

Также этот продукт способствует снижению уровня холестерина в крови и является профилактическим средством высокого кровяного давления.

Кроме того, известно о пользе чернослива для женского здоровья. У женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Включение чернослива в рацион, может помочь защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс, передает Царьград.