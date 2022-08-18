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8 минут назад

Россиянам объяснили, в каких продуктах содержится больше всего клетчатки

runews24.ru

Клетчатка – это пищевое волокно, сложный углевод, который находится в продуктах растительного происхождения.

В каких продуктах содержится больше всего клетчатки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Несмотря на то, что клетчатка не переваривается, она важна для организма. Больше всего этого элемента содержится в овощах и фруктах.

Самые богатые клетчаткой продукты — бобовые, брокколи, яблоки, цельные злаки и авокадо. Также она содержится в ягодах, орехах и семенах растений.

Эксперты ВОЗ провели исследование, в котором выяснили, что люди едят в два раза меньше клетчатки, чем положено. Идеальная для здоровья порция – 25-30 граммов. Столько клетчатки находится в 400 граммах овощей и фруктов.

Вещество обеспечивает надолго чувство сытости и снижает уровень аппетита.

Оно работает для организма в качестве пребиотика и помогает контролировать уровень сахара в крови, влияет на концентрацию холестерина, пишет Food ru.

Еда,ВОЗ,
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