В каких продуктах содержится больше всего клетчатки

Клетчатка – это пищевое волокно, сложный углевод, который находится в продуктах растительного происхождения.

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Несмотря на то, что клетчатка не переваривается, она важна для организма. Больше всего этого элемента содержится в овощах и фруктах.

Самые богатые клетчаткой продукты — бобовые, брокколи, яблоки, цельные злаки и авокадо. Также она содержится в ягодах, орехах и семенах растений.

Эксперты ВОЗ провели исследование, в котором выяснили, что люди едят в два раза меньше клетчатки, чем положено. Идеальная для здоровья порция – 25-30 граммов. Столько клетчатки находится в 400 граммах овощей и фруктов.

Вещество обеспечивает надолго чувство сытости и снижает уровень аппетита.