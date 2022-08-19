Как правильно хранить продукты в холодильнике

Для того чтобы продукты хранились долго, недостаточно просто положить их в холодильник. Важно также выставить правильную температуру и подобрать упаковку.

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«Мясо в вакуумной упаковке может спокойно храниться в течение недели», – отмечает эксперт.

Бренд-шеф ресторана «Брунелло» Илья Захаров отметил, что черную икру стоит хранить в холодильнике при двух градусах, а вот для зелени лучше выставить отметку в 4–5 градусов.

Пакеты для продуктов и овощей лучше заменить на вакуумные контейнеры, которые еще увеличат срок хранения.