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2 часа назад

Как правильно хранить продукты в холодильнике

РИА "ФедералПресс"

Для того чтобы продукты хранились долго, недостаточно просто положить их в холодильник. Важно также выставить правильную температуру и подобрать упаковку.

Как правильно хранить продукты в холодильнике
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мясо в вакуумной упаковке может спокойно храниться в течение недели», – отмечает эксперт.

Бренд-шеф ресторана «Брунелло» Илья Захаров отметил, что черную икру стоит хранить в холодильнике при двух градусах, а вот для зелени лучше выставить отметку в 4–5 градусов.

Пакеты для продуктов и овощей лучше заменить на вакуумные контейнеры, которые еще увеличат срок хранения.

Также не стоит без необходимости замораживать продукты, потому что после разморозки это будет уже не то, что вы могли получить изначально, передает BLITZ.center.

Еда,Илья Захаров,
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