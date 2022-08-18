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1 час назад

Эксперты назвали лучший для здоровья способ приготовления картофеля

Волгоградская правда

Картофель придает питательную ценность блюду, однако следует быть осторожным с тем, как его употреблять. Далеко не каждый способ полезен для здоровья.

Раскрыт лучший для здоровья способ приготовления картофеля
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT со ссылкой на слова Джули Аптон, доктора медицинских наук, самый здоровый способ приготовления картофеля – это оставить его с кожурой и запечь.

Специалист утверждает, что оставшаяся на картофеле кожура добавляет в пищу дополнительные питательные вещества. Так, кожура одной картофелины содержит 4,5 г клетчатки и 332 мг калия. Это значит, что половина всего количества клетчатки в картофеле среднего размера находится в кожуре.

Важно, по словам медика, следить за высококалорийными добавками с большим содержанием жира, такими как сливочное масло, сметана и соус. Вместо этого к картофелю лучше подать фасоль, сальсу, чили, овощи или немного тертого пармезана.

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