Диетолог назвала продукты, которые опасно есть после истечения срока годности

— У продукта в вакуумной упаковке есть срок годности, но если он хранился правильно, этот срок может быть увеличен на день-два. То же самое с консервами: если они хранятся три года, то нестрашно, если месяц еще полежат. Но иногда бывает, что продукты хранятся с нарушениями: например, в вакуумной упаковке лежат в тепле. Нельзя есть консервы, которые подверглись ударам, даже в пределах срока годности, — объяснила диетолог.