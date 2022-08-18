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23 минуты назад

Названа вкусная и полезная альтернатива майонезу

Мария Иглина

Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова рассказала о полезной и вкусной альтернативе майонезу. Подробностями эксперт поделилась в интервью для радио Sputnik.

Названа вкусная и полезная альтернатива майонезу
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что именно растительное масло, которое входит в состав майонеза, и увеличивает калорийность соуса. Поэтому эксперт предложила заправлять салаты домашней йогуртовой заправкой по ее собственному рецепту:

"Я заменяю майонез йогуртом, только добавляю в него чесночную пудру, луковую пудру, соль, перец, немного уксуса. Тогда он получается более резким, терпким на вкус, чем-то похожим на майонез".

А в случаях с салатами, где майонез играет ключевую роль во вкусе, диетолог рекомендует не исключать этот соус, а лишь сократить потребление таких блюд до одного раза в месяц.

Ранее врач перечислила лучшие специи для похудения.

Еда,Наталья Нефедова,
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