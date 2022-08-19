Лучшие и худшие белковые продукты для похудения

Без получения достаточного количества белка практически невозможно похудеть эффективно. Но важно при этом употреблять ежедневно правильные белковые продукты.

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Белок обладает множеством преимуществ для тех, кто хочет сбросить вес. Он помогает продлить ощущение сытости и снижает уровень гормонов голода в организме. Также у белка выше TEF, чем у углеводах или жира. Это означает, что когда вы едите белок, тело сжигает больше калорий. Ещё одно преимущество белка состоит в том, что он помогает нарастить мышцы.

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Белковые продукты при этом бывают разные. Вот шесть лучших из них, которые стоит употреблять при похудении.

Лосось

В нём много омега-3 жирных кислот, которые вызывают чувство сытости. Исследования показывают, что при включении в рацион для похудения лосося спустя четыре недели люди смогли сбросить вес.

Сывороточный протеин в порошке

Диетолог Кортни Д'Анджело отмечает, что это вещество способно быстро повысить чувство сытости. Происходит это потому, что в состав такого порошка входят все незаменимые аминокислоты. В большинстве научных работ также говорится, что сывороточный протеин может уменьшить жир, увеличить сухую мышечную массу, снижает тягу к еде в течение дня, помогает дольше чувствовать себя сытым.

Чечевица

Эксперт по питанию Лорен Манакер говорит, что при употреблении чечевицы вы получаете клетчатку, антиоксиданты, важные микроэлементы. Учёные также обнаружили, что этот продукт может помочь сбросить вес, даже если диета не предполагает ограничения количества потребляемых калорий.

Казеиновый протеиновый порошок

В отличие от сывороточного он усваивается организмом медленно. Поэтому он даст ощущение сытости на более длительное время.

Грецкие орехи

Если каждый день есть орехи, то это снизит риск появления ожирения у взрослых. Кроме того, при употреблении грецких орехов человек долгое время чувствует себя сытым.

Нежирный творог

Вместе с одной чашкой 2%-ного творога вы получаете 24 г белка, 9 г сахара (из лактозы), 5 г жира. Другими словами, такой продукт обеспечивает организм большим количеством белка при малом количестве жира и сахара.

А от продуктов ниже нужно отказаться, если вы собираетесь худеть.

Колбаса

Во многих колбасах содержатся насыщенные жиры. Эти вещества могут содержать множество калорий. Также исследования показывают, что ультрапереработанные продукты вроде колбас связаны с увеличением массы тела. Сладкие протеиновые батончики. В большинстве таких питательных батончиков вы найдёте только жир, натрий и добавленный сахар.

Рисовый протеиновый порошок

Такой белок считается неполноценным. Связано это с тем, что в нём мало аминокислоты под названием «лизин». Также в большинстве научных статей, посвящённых исследованию рисового белка, говорится, что этот белок почти никак не повлиял на вес и на мышечную массу.